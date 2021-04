Zajedno su prošli i dobro i zlo!

Pevačica Merima Njegomir naježila je emotivnim govorom sve prisutne na sahrani legende narodne muzike, Predraga Živkovića Tozovca.

Merima je govorila o njihovom drugovanju, zajedničkim trenucima i o onome po čemu će ga zauvek pamtiti, a bol i tugu u glasu nije mogla da sakrije.

- Ovde sam da se oprostim sa Vašim i našim velikim Tozovcem. Sada kad je njegovo plemenito srce naprasno prestalo da kuca, ostaju samo naša sećanja i uspomene na zajednički rad, na putovanja, na koncerte, na druženja i beskonačne priče koje su trajale do duboko u noć, a završavale u ranim jutarnjim satima. Bilo je to naše vreme nepovratno i neprolazno, bez Tozovca izgubiće svoj sjaj, jer je on davao smisao, ali ostaće nešto više od toga. Tvoja besprekotnosr, dobra i plemenita duša, veliko srce... Učili smo od tebe koji si sjedinio sve što može jedan muzičar poželeti. Mi drugujemo, pa smo se eto i okumili, bio si celog mog umetničkog života moj vetar u leđa i moja podrška. Zajedno smo prošli svet... - rekla je Merima između ostalog.

Autor: M.K.