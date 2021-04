'Ponosna sam na nju, nije joj bilo lako' Ilda Šaulić u emisiji RASPLAKALA Dajanu Paunović, a onda niko nije mogao da zadrži suze!

Ovo će vas naježiti.

U ovonedeljnom izdanju emisije "Magazin In" gošće Sanje Marinković bile su Aleksandra Mladenović, Vanja Mijatović, Ilda Šaulić, Dajana Paunović, Dragica Radosavljević Cakana i Nada Blam.

Ilda Šaulić je otkrila zbog čega je ponosna na svoju drugaricu Dajanu, a onda niko nije mogao da zadrži suze u studiju.

- Ja sam preponosna na nju. Ona je iz perioda jedne mlade, nesigurne žene izvukla maksimum u svom životu koji nije bio lak i jednostavan. Ali radila je na sebi, postala je samosvesna, sigurna žena i zaista sam ponosna na nju. Ponosna sam na ono što je uradila u prethodnih pet godina, a zamislite kakva će mačka biti u narednih 10 - rekla je Ilda.

- Ilda me rasplakala, ona me zna 15 godina. Koliko smo slične, toliko i nismo, od nje bih prepisala taj optimizam, koliko je ona optimista, ja nisam. Sve gde ja vidim da smisla nema, ona će da kaže da to ipak može da bude dobro. Ja imam puno poverenje u nju i možda ću prvi put ovo reći javno, ali da bih vam objasnila koliko smo nas dve spojene, ona je bila ta koja je videla mog sina kada se rodio prva i bila uz moju majku. Moj sin je imao jedan zdravstveni problem, ja sam to jako teško doživela i iako je rešiv bio, morali smo da idemo u drugu zemlju, svaka majka zna kakav je to bol. Kada sam stigla u Pariz, sledećeg dana je Ilda spakovala kofer i došla kod mene. To je porodica, to nije samo prijateljstvo i kumstvo. Hvala joj što je moj prijatelj za ceo život - rekla je Dajana kroz suze.

Autor: N.V.