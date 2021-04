'RASKRVARIO SAM GA...' Milić Vukašinović priznao KAKO JE UDARIO OCA, otkrio da su bili u lošim odnosima, mesecima nisu pričali!

Izneo šok detalje!

Muzičar Milić Vukašinović je rođen 9. marta 1950. u Beogradu, a njegovi roditelji su rodom iz okoline Andrijevice. Kako sam ističe, sa ocem je bio u jako lošim odnosima, a jednom ga je čak i udario.

- Na kraju sam završio ugostiteljsku školu u Bihaću jer, da bi se otvorio kafić, morala se imati srednja ugostiteljska škola. To je bilo smešno polaganje, Raka Marić je imao tamo neku vezu. Jedno od pitanja je bilo kako se servira ruska votka, a ja kažem - u čaši.

- Ja sam bio protivnik tog školskog sistema, ali sam sa 14 godina pročitao knjige koje ni neki mnogo stariji nisu, interesovala me je filozofija, Marksov „Kapital“, tako te stvari...

- Često su me kući u tom periodu dovodili pijanog, sa ocem sam bio u jako lošim odnosima, brat i sestra su imali bolji odnos sa njim. Sa njim sam znao da ne govorim mesecima. Jednom sam ga čak i udario. Brijao sam se, a on me je otpozadi uhvatio za kosu i rekao mi da se ošišam. Kako me je to zabolelo, ja sam se refleksno okrenuo i udario ga. Raskrvario sam ga i otad me više nikad nije hvatao za kosu.

Autor: M.K.