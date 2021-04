'TO JE BIO MOJ POSLEDNJI ČAS KOD MIKE' Poznati glumac otkrio kakvo iskustvo nosi iz škole Miroslava Aleksića, zbog ovoga je odlučio da je napusti!

Nije želeo više ni trena da ostane kod njega!

Glumac Miloš Timotijević progovorio je o događaju koji već nedeljama potresa javnost. Naime, Miloš je bio jedan od polaznika škole Mike Aleksića, koga su Milena Radulović, Iva Ilinčić i druge javnosti nepoznate devojke optužile za silovanje.

O svom iskustvu sa profesorom glume Miloš je rekao sledeće:

- Provodio sam dosta vremena u Mikinoj grupi gde sam imao i lepih i loših iskustava. Sad kad se sve izdešavalo, to iskustvo je meni ostalo u dobrom sećanju, ali čovek nekako ima tendenciju da loše stvari zaboravlja i onda tek neki drugi su mi ukazali na to kakav je on bio prema meni. Međutim, ja se toga stvarno ne sećam - kaže Miloš.

- Jedino što sam, kad sam se spremao za Akademiju bio je dosta čudan trenutak. Prvi put me je on spremao, posle treće godine srednje škole i ja sam prošao u uži izbor. Tada nisam imamo neku ambiciju da prođem, nekako sam hteo da završim srednju. Ali kada sam hteo drugi put da spremam, tada sam već želeo. On mi je rekao na tom jednom času, kada je pitao ko će da se sprema za glumu ove godine i kada ma ja podigao ruku "Ti, Miloše, spusti ruku". Kada sam ga pitao zašto, odgovorio mi je da ja nisam za ovoj poziv, jer sam ušao u uži izbor samo zato što me je on spremao - priseća se glumac.

- To je bila rečenica i to je bio moj poslednji čas kod Mike u grupi. Prosto sam shvatio da kad neko nema poverenja u vas, nema razloga ni da ja gubim vreme više u toj grupi - naveo je Timotijević.

Miloš je i podržao svoje koleginice, koje su istupile sa pričom da su bile zlostavljane od strane Aleksića.

- U prvom trenutku kada sam čuo to ja sam prvih pet sekundi bio šokiran, međutim, kada sam negde povezao stvari onda sam shvatio da se to uklapa u taj profil. Šokiran sam samo što nisam ništa primetio. S obzirom da je toliko devojaka mladih izašlo sa pričom, uverenja sam da se to desilo - kaže Timotijević za "Kurir".

Autor: N.V.