NE MOŽE DA SE POMIRI SA GUBITKOM! Supruga Predraga Živkovića Tozovca boluje zbog smrti muža, svakog dana radi ISTU STVAR

Nije joj lako!

Legendarni pevač Predrag Živković Tozovac preminuo je prošle nedelje, a njegova supruga Mima je to teško podnela. Kako se navodi, ona ne može da se pomiri sa gubitkom supruga i svakog dana radi istu stvar.

Naime, kako se navodi, Emilija ne može da prihvati da je njen muž, sa kojim je provela 40 godina života, preminuo te svakodnevno obilazo njegov grob. Kako pišu domaći mediji, uprkos podršci porodice, ćerke Sanje, unuke Jovane, kao i brojnih prijatelja, Mima je van sebe i jedina uteha joj je da svakog jutra odlazi na Novo groblje, gde je Tozovac sahranjen. Iako je to običaj, da se prvih nedelju dana svaki dan obilazi večna kuća pokojnika, njegova udovica planira da to radi sve dok može da ide samostalno. Ipak, zasad joj društvo prave ćerka i unuka, kao i drugi članovi porodice, koji je voze do tamo.

Mima na Tozovčevom grobu provodi dnevno minimum sat vremena, pali sveće, donosi cveće i čisti i sređuje njegovu večnu kuću i sve vreme plače. Ona ne može da prihvati činjenicu da njega nema, a posebno joj je teško ujutru jer je navikla da piju prvu jutarnju kafu zajedno. Iako njeni najbliži govore da će s vremenom da joj bude lakše, ona odbija to i tvrdi da neće prestati da obilazi njegovu večnu kuću kako sećanje na njega ne bi nestalo, pišu domaći mediji.

Autor: N.V.