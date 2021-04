(NE)PRIZNATA DECA! OVO SU POPULARNI OČEVI NA ODREĐENO VREME! Miroslav Ilić negira očinstvo, a ovaj pevač ima vanbračnu ĆERKU i SINA!

Šok!

Većina poznatih muškaraca na javnoj sceni koji imaju vanbračnu decu priznala je očinstvo, mada postoje i oni koji to negiraju i pored svih mogućih dokaza. Većina njih o tome danas otvoreno govori, mada postoje i oni koji, i pored sudskih presuda, ne priznaju očinstvo.

Pokojni kralj narodne muzike Šaban Šaulić od samog početka je bez pogovora pristao da učestvuje u odgajanju vanbračnog sina Roberta, kojeg je dobio tokom veze sa izvesnom Nevenkom Prodanović.

- Prvi put sam Roberta video kada je imao pet godina. Nisam tražio nikakav dokaz da je moj sin i mislim da sam se poneo kao čovek. Priznao sam ga a da nisam ništa proveravao. Davao sam mu novac, ali kada je stasao da može sam da radi, prestao sam da ga izdržavam - izjavio je svojevremeno Šaban.

Pevač Marinko Rokvić čim je saznao da ima vanbračnog sina Daria, to je javno obelodanio. Rokvić se prema svom sinu oduvek ponašao krajnje korektno i tretirao ga je kao punopravnog člana porodice. Dario Rokvić sa suprugom i dvoje dece živi u Kanadi, ali povremeno posećuje Beograd, gde vreme provodi sa svojim ocem, ali i dvojicom braće, pevačima Markom i Nikolom.

Folker Era Ojdanić nikada nije krio da mnogo voli žene, kao i da je produkt njegovog života dvoje vanbračne dece, sin Andreas i ćerka Bjanka, pa je izjavio da je ponosan na sve svoje naslednike.

- Andreas je završio fakultet, zaposlio se i uveliko radi. Švaler je na tatu. Dok je bio u srednjoj frizerskoj školi, umeo je da pravi cirkuse. Jednom me je pozvala njegova razredna, jer je na času fizičkog u bazenu vodio ljubav s drugaricom - ispričao je Era.

Bivši fudbaler Siniša Mihajlović u braku sa Arijanom ima petoro dece, i to ćerke Viktoriju i Virdžiniju, kao i trojicu sinova Miroslava, Nikolasa i Dušana. Međutim, poznato je i da Mihajlović ima još jednog sina, Marka, koga je priznao odmah po rođenju, ali upoznao tek nakon 18 godina.

- Znalo se da imam sina, pisalo se o tome, priznao sam ga i preuzeo obaveze oko njegovog izdržavanja. Ali dosad sam tu intimu čuvao samo za sebe. Naravno, želeo sam da ga vidim, srce mi se prosto kidalo kad sam mislio o tome. Ipak, odlučio sam da sačekam da poraste, da postane punoletan i da onda jednog dana, kao odrasli ljudi, popričamo o svemu. Da mu kažem sve što imam - rekao je Siniša jednom prilikom.

Pevač narodne muzike Miroslav Ilić je pre 33 godine navodno dobio sina Devina tokom afere sa Mirjanom Antonović. On nikada nije želeo da prizna očinstvo, niti je do sada imao kontakt s vanbračnim naslednikom. Ipak, u toku je sudski proces u Beogradu tokom kojeg će Ilić morati da se podvrgne DNK analizi, kada će konačno biti stavljena tačka na ovu priču, za koju on sve vreme tvrdi da je nameštaljka.

- Brena je rekla još odavno da je danas lako utvrditi ko je čije dete, ali ja ne vidim razlog da idem na DNK, niti mi pada na pamet da to radim zbog nekoga ko je psihopata - branio se Miroslav.

Autor: P.R.