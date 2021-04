OTVORENO O RAZVODU NAKON DEVET GODINA BRAKA: Anđelka Prpić progovorila o odnosu sa bivšim mužem, evo da li je u kontaktu sa njegovom porodicom!

Sin im je sada na prvom mestu!

Glumica Anđelka Prpić nedavno se zvanično razvela od Darija Prpića nakon devet godina braka.

Lepa glumica otkrila je kako posmatra na razvod i koje promene je on doneo u njen svakodnevni život.

- Bez obzira na trenutnu situaciju, okolnosti i dešavanja, ne odričem se svoje prošlosti, niti bih je sklonila i zaboravila. Naprotiv. Ne postoji nikakav teret koga ja sada treba da se oslobodim. Razvod može da se doživi kao poraz. Ali ja ne mislim da je to tako. Stvari u jednom trenutku krenu da se razvijaju drugim tokom. Ne možemo da planiramo šta će biti, što smo najbolje videli sada s koronom. Pravi planove da ti se Bog smeje, kažu ljudi. Od kada sam se razvela, promenila mi se svakodnevica, svakako. Sad sam u novim okolnostima. Mene umiruje i čini me bezbrižnom to što smo Dario i ja zadržali dobre odnose, ja održavam kontakte s njegovim tatom i sestrom, on sa mojim roditeljima i bratom. Mi više nismo ljubavni par, ali smo roditelji i prijatelji, i to ćemo biti zauvek. Nadam se da ćemo biti sve bolji u tim drugim ulogama. Naš osmoipogodišnji sin Jakša srećan je što ima živog, zdravog i za njega veoma zainteresovanog oca. Tu se ništa nije promenilo i to je najvažnije - rekla je Anđelka.

Autor: M.K.