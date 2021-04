'RADITE, UTOVARUJTE UGALJ!' Lukas žestoko odbrusio kolegama, kipti od besa zbog ovoga: Vi ste jedna mala grupa retardiranih idiota!

Ovo će izazvati pravi haos na estradnom nebu!

Pevač Aca Lukas na svoj način, bez dlake na jeziku, odbrusio je kolegama da mnoge kolege traže pomoć, a imaju po nekoliko stanova u Beogradu.

- Država je već podelila pomoć pre nekoliko meseci. Ja nisam bio u toj grupi i ne bih ni bio u toj grupi. Ljudi koji imaju po pet-šest stanova po Beogradu traže pomoć. Radite, utovarujte ugalj - poručio je pre nekoliko dana Lukas.

Međutim, pevačeve reči iskorišćene su odmah protiv njega, ali on ni ovog puta nije ostao bez teksta. Lukas je još oštrije osudio zahtev da se organizuju okupljanja tokom pandemije korona virusa, koja ne jenjava.

- Sva sreća pa je ta izmanipulisana bulumenta u stvari jedna šaka jada, i naravno da nije odraz muzičara Srbije. Pa mi je draže da viču “Ua Lukas” nego da me ovakve vedete, ne daj bože, hvale. Budale koji članove Kriznog štaba nazivaju ubicama, ne mogu da budu ništa drugo nego grupa kretena koji ne umeju, odnosno nemaju čime da razmišljaju, pa onda to za njih rade drugi, a oni lelujaju kao guske u magli. A onda se bune kada ih neko sasvim argumentovano pita: zašto protestujete? Smatrate da vam neko brani da radite? A gde biste ovog trenutka vi radili, to jest svirali? Kada su mesta gde se to radi, ako niste znali, u celom svetu zatvorena - između ostalog je poručio Lukas.

- E pa gospodo, još jednom: ne treba ni ugalj da utovarujete, jer ste vi jedna, na svu sreću, mala grupa retardiranih idiota. Još jednom da ne bude zabune - iza svake napisane reči koju upravo čitate isključivo stojim ja. Aca Lukas! Pozdrav! Ua Lukas, živele budale! - žestoko je poručio pevač.

Autor: M.K.