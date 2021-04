Osećala se kao da je izgubila nekog rođenog.

Jana Todorović (47) prisetila se mučnog dana kada je saznala da je Šaban Šaulić poginuo, a potom je podelila i kroz šta su zajedno prošli kada su pevali na privatnom slavlju u inostranstvu.

- Sećam se da sam vozila i zazvonio je telefon. Sa druge strane bio je novinar, koji je rekao da je Šaban poginuo i da bi želeo moju reakciju. Vrisnula sam, morala sam da zaustavim vozilo da se smirim jer sam se osećala kao da sam izgubila nekog rođenog - prisetila se Jana.

- Imali smo jednu situaciju, on, Julija Bikova i ja u Vupertalu, gde je otac tog slavlja, veselja, pred nama... Od mene i od Šabana je tražio ceo dan da mi pevamo duete, a ja sam sa Šabanom znala da otpevam tri pesme. Šta ću da pevam pored Šabana? Ali, uvek sam gledala da mu pomognem, da ga malo zamenim, da sedne čovek da na miru popije kafu, da ruča... I onda je čovek tražio, popio je... To su strašne scene, to ću pamtiti za ceo život... - počela je Jana.

- Ja sam stajala, čovek je sat vremena tukao svoju ćerku. Šaban i ja gledamo, pevamo, šta ćemo... Ovo nisam smela da kažem. Prestrašno... To se desilo. Dešava se, ljudi popiju, ne mogu da se kontrolišu. Na kraju je došla i policija - ispričala je pevačica u jednoj emisiji.

- Sećam se da je Šabanu mnogo teško bilo kad je suza od devojčice, ima možda 17 godina, odletela na Šabanovom licu. Samo je rekao: "Kao da sam osetio Ildinu ili Sanelinu suzu" - sa tugom je rekla Jana.

Autor: M.K.