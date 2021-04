NEZAPAMĆENI HAOS! Tara i Ša se vratili iz emisije, nastao OKRŠAJ u garderoberu! Sve se TRESLO! (VIDEO)

Karambol!

Zadrugari su se vratili sa snimanja emisije "Magazin In". Odmah je došlo do haosa između Tare Simov i Nenada Aleksića Ša. Tara je bila ljuta zbog nečega što je Ša izjavio u emisiji, a on je izgoreo.

Praviš od mene debila, lažna frka non-stop - govorio je Ša.

Ćao - odbrusila je Tara.

Šta, kao raskidaš? - pobesneo je reper.

Ne, rekla sam ti ćao! - nastavila je Simova.

Šta je problem, šta sam rekao, šta sam radio? - urlao je Ša.

Ostavi me na miru - vikala je Tara.

Šta sam uradio loše? Ne udaraj me više, šta treba više da kažem - besneo je Ša.

Skloni se od mene - urlala je Simova.

Šta treba više da uradim. Samo sam rekao pozdrav za sve žene, nisam rekao za svoju bivšu ženu. Raskini sa mnom ako hoćeš - govorio je on, a Tara je vikala da je ostavi na miru.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.