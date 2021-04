Oni su dokaz da ljubav pobeđuje sve!

Pripadnici srpskog džet-seta često izloženost javnosti i medijskom pritisku pripisuju neuspešnosti njihovih brakova. I dok se mnogi venčavaju i razvode iz hobija, postoje oni kojima je pošlo za rukom da proslave i preko 20 godina skladnog braka, uprkos svim nedaćama kroz koje su prošli. Dokazali su da je ljubav ipak pobedila sve izazove.

BRANKA PUJIĆ I GAGI JOVANOVIĆ: Tri decenije idile

Glumci Branka Pujić (49) i Dragan Jovanović (47) u braku su skoro tri decenije. Počeli su da se druže još na Akademiji, i malo-pomalo, njihovo prijateljstvo preraslo je u ljubav, koja je zaokružena brakom. Iako se u javnosti ne pojavljuju često zajedno, ne govore previše o svojoj intimi, važe za jedan od najlepših i najstabilnijih parova na našoj glumačkoj sceni. Njihova ćerka Anđela, koja je, kako sama kaže, likom i karakterom isti otac, pošla je roditeljskim stopama.

BILJANA I ACA ILIĆ: Prvo korpa, pa venčanje

Estradni par Biljana Jevtić i Aca Ilić jedan je od najskladnijih bračnih parova na estradi i nikada ih nisu pratili nikakvi skandali, a istim žarom, sa istim poštovanjem i ljubavlju vole se i posle trideset godina.

„Trideset godina braka i moje dve najveće ljubavi“, napisala je u oktobru Biljana uz fotografiju sa sinom i suprugom. Godišnjicu su proslavili uz mirnu večeru, u prisustvu prijatelja i sina Ivana koji je u junu postao punoletan.

Aca je jednom prilikom ispričao kako je došlo do fatalnog susreta.

- Probao sam da je osvojim i dobio korpu. Godinu dana kasnije išli smo na turneju zajedno. I prilikom čestitanja Nove godine, njena ruka se zadržala na mojoj, to mi je bio prvi znak. Zabavljali smo se par godina, i onda sam morao u vojsku, to je bilo veliko iskušenje za nas. Meni nije do života, a ne do vojske. Mlad, popularan, Bilja mi devojka, a ja moram u vojsku, ali sve sam izdržao. Sve je to život, ono što me ne ubije, to me ojača - rekao je jednom prilikom Aca, dok je Bilja otkrila da je bilo iskušenja u braku.

- Bilo je teških godina za nama. Najupečatljivije mi je bilo, kada sam trebala da pevam za “Znanje-imanje”, a mi na moru... Svađa je bila cele noći: „Ako odeš, kraj je“, govorio je. To je bilo pakovanje i raspakivanje, i na kraju nisam otišla na tu jednu emisiju. Bili smo mladi, volela sam ga, mada sam zbog toga imala posle problem, zabranjivali su me, ali je preovladala ljubav.

KEMIŠ I ZORICA BRUNCLIK: Umesto avanture, sudbinska ljubav

Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš sinonim su za jaku ljubav koja traje više od tri decenije. Ona se 1985. godine udala za poznatog harmonikaša, i od tada su nerazdvojni - gotovo da nema gradskog događaja na kojem se ne pojavljuju zajedno. Par ima ćerku Zlatu, a Kemiševo prezime nose i Zoričine ćerke Marija i Miljana, koje je dobila u ranijim vezama. Pored njih, ovu srećnu porodicu čine i Zoričin sin Đorđe i Miroljubove ćerke iz prethodnih brakova Vanesa i Jelena.

- Miroljub je bio šmekerica iz Nemačke, zgodan, možda u to vreme pomalo i mršav za moj ukus. O njemu se pričalo u svim krugovima. Dok je oko sebe imao silne mlade devojke, meni bi, kad se sretnemo, ljubio ruke kao nekakvoj tetki jer sam tada bila u srednjim tridesetim, gospođa sa troje dece. Dugo je sve podređivao harmonici, a kad je shvatio da, pored muzike, postoje i žene, morao je propušteno da nadoknadi. Ipak sam se plašila da ću mu biti obična avantura i da ćemo pokvariti poslovni odnos jer je trebalo mesec dana kasnije da svira na mom koncertu, ali desilo se suprotno. Bila sam razvedena, baš kao i on. Sada smo dugo u ljubavi - izjavila je jednom prilikom pevačica.

VOJIN I SLOBODA ĆETKOVIĆ: Razvode nas bar jednom mesečno

Sloboda Mićalović (39) i Vojin Ćetković (49) jedan su od najskladnijih parova u svetu glume i brak im traje nešto manje od 15 godina. Njihovu porodičnu sreću zaokružili su kada su 2010. godine dobili ćerkice, bliznakinje Veru i Milu. Vojin je nedavno otkrio da je za uspešan brak bitna ljubav, poštovanje, razumevanje. Njih dvoje su se sreli na snimanju filma “Zona Zamfirova” 2002. godine.

- Sećam se kada sam je prvi put ugledao, snimali smo, ona je bila studentkinja. Nikada na taj način nisam gledao studentkinje, naročito jer su uglavnom bile klinke. Prošlo je nekoliko godina, pozvao me je snimatelj da dođem da nešto pogledam. Video sam je kao nekog ko će verovatno da snima, nisam je posmatrao po principu “lepa je” ili slično - prisetio se Vojin nedavno u jednom intervjuu za domaće medije, dok je Sloboda pričajući o naslovima u medijima istakla:

- Razvode nas bar jednom mesečno. Već je postalo dosadno. Kad bismo se jednog dana razveli, mislim da nam niko ne bi poverovao.

Autor: M.K.