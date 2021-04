Andreja Pejić nije štedela reči, pa OSULA RAFALNU PALJBU: 'Megan Markl je NEMORALNA SPONZORUŠA''

Australijski top model srpskog porekla Andreja Pejić sinoć je na društvenoj mreži Tviter napisala niz tvitova u kojima je žestoko komentarisala kako britansku kraljevsku porodicu, tako i Megan Markl, suprugu princa Harija.

Naime, Pejićeva je revoltirana što su ovi ljudi na svim naslovnim strana usred pandemije i krize, pa je svoj bunt izrazila u vidu gnevnih tvitova.

- Kraljevska porodica je simbol nasleđenih privilegija i imperijalizma sa tendencijama ka rasizmu i fašizmu, a Megan Markl je nemoralna, nemilosrdna sponzoruša koja je spremna na sve - napisala je transrodna lepotica.

- Megan ne zaslužuje ovoliko pažnje i to u zemlji sa više od pola miliona mrtvih. Vreme je da prihvatimo ove činjenice kao stvarnost - zaključuje manekenka.

The Royal family is the ultimate symbol of hereditary privilege and imperialism with disturbing historical links to fascist/racist tendencies AND Meghan Markle is a conniving ruthless opportunist who doesn’t deserve this much attention in a country in which over 500,000 people...