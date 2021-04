DA LI GA PREPOZNAJETE? Naš pevač izazvao pometnju ovom objavom na Instagramu! Znate li o kome je reč?

S godinama se dosta promenio.

Nije čudno da naše zvezde menjaju imidž tokom svoje karijere, poput toga da izvrše neku estetsku korekciju, da promene boju i dužinu kose ili nešto tome slično. Međutim, koliko god nam se to dopadalo ili ne, u prvom trenutku se svi iznenadimo.

To je slučaj i sa fotkom ispod.

Kao što se može videti, na fotki piše da je u pitanju naš pevač Nemanja Stevanović, međutim, da to nije njegov Instagram profil, sigurno je da bi ga mnogi teško prepoznali s obzirom na to da nikada nije imao veću bradu. Pored toga, on je koristio filtere, pa je tako zatamnio oči, što je dodatno doprinelo tome da se ne prepozna o kome je reč.

A evo kako je Nemanja izgledao kada je bio na početku karijere.

Autor: N.V.