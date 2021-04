HIT! Aleks i Filip imaju verne fanove, a kad vidite šta su im poslali, ostaćete bez teksta! MNOGIM ZADRUGARIMA SE OVO NEĆE DOPASTI (VIDEO)

Au!

Odnos Aleksandre Nikolić i Filipa Cara od početka aktuelne sezone "Zadruge" intrigirao je mnoge. Oni su bili zajedno, pa nisu, pa jesu, pa je ona zaljubljena u njega, on nije u nju, pa obrnuto, svađali se, mirili, bili drugari i nisu.

Emocije su svakako burne, a ono što se trenutno dešava jeste da mnogi smatraju da Filip ima osećanja prema Pauli, dok je Aleksandra priznala da ima osećanja prema Janjušu.

No, to nije sprečilo one koji ih vole da i dalje žele da njih dvoje budu zajedno, pa su im s tim u vezi poslali i poklon! I to kakav! U pitanju je nesvakidašnja torta, koja na sebi od fondana ima sredstvo za čišćenje, sunđer i sve potrebno za ribanje, a normalno je tu i poruka.

Vi ste naš rijaliti. Vaši vas vole, a zli jezici nek ispiraju usta. A&F - pisalo je u poruci na torti.

