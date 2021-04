Isplivala dugo čuvana TAJNA! Tozovcu pretili SMRĆU zbog Lepe Lukić, bila mu je velika ljubav u mladosti! (FOTO)

Bio je toliko zaljubljen da su ga jednom i pretukli!

Mnogi do sada nisu znali da je velika ljubav iz mladosti preminulog Predraga Živkovića Tozovca bila Lepa Lukić, a kako tvrde oni koji su ga najbolje poznavali, ona mu je dugo vremena ostala njegova neostvarena ljubav i tiha patnja.

Naime, iako nikada nije krio koliko je srećan sa Mimom, koja mu je posvetila četiri godine života, prijateljica tvrdi da je Tozovac gubio glavu za Lepom u mladosti.

- Sećam se kad smo bili mladi, Toza je svaki put kad se nađemo s Lepom u istoj kafani ili bilo gde, koristio priliku da joj se udvara i da joj deli komplimente - objašnjava blizak prijatelj preminulog pevača i dodaje:

- Lepa to nije ni primećivala jer je znala da je on gospodin i kavaljer i verovatno je to sve shvatala kao lep kolegijalni gest prema jednoj dami, a istina je bila drugačija. Tozovac je bio lud za njom, maštao je da je oženi i da mu rodi decu, međutim nikad joj to nije otvoreno rekao - priča prijatelj.

- Lepa, kažem vam, nije to shvatila kao ljubav, ali neki opasni momci koji su je tada obožavali, i te kako su videli da Tozovac hoće da je osvoji i da bude samo njegova, pa su ga jednu noć sačekali u haustoru zgrade gde je živeo i, bogami, pala je i neka tuča. Znam da su ga upozorili da se mane Lepe i da zaboravi da će ikada imati bilo šta s njom inače će oni da mu presude. Tada se povukao, ali ne zato što je plašljiv i nije hrabar, već samo zato jer nije želeo da Lepa ima neprijatnosti zbog njega - zaključio je izvor blizak pevaču.

Autor: M.M.