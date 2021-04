Nada Topčagić osula paljbu po koleginoj bivšoj! Evo zbog čega pevačica tvrdi da Miroslav Ilić nije Devinov otac! (FOTO)

Ona zna nešto više!

Mirjana Antonović, bivša ljubavnica pevača Miroslava Ilića godinama pokušava da je on otac njenog sina Devina.

Ona je pre nekoliko dana bila i na sudu zbog dokazivanja očinstva, dok se Miroslav nije pojavio na tom ročištu. Tim povodom oglasila se pevačica Nada Topčagić koja je ubeđena da Miroslav nikad neće priznati Devina.

Nada je istakla da smatra da nije moguće da Miroslav ima vanbračno dete, te je otkrila da bi i ona u takvoj situaciji postupila identično kao njen kolega.

– Ma, ja znam Miroslava. On je u celoj ovoj halabuci kao prase u njivi koga svi jure da uhvate kako bi nešto priznao. Nas dvoje smo tu isti, i dobri na hleb da nas mažeš i neka vrsta budala. E, pa sad neću da priznam pa da mi život zavisi od toga, nema šanse. Neću makar ceo svet da se okrene naglavačke. Plus, smatram da on nije njegov sin. Mi smo u to vreme puno radili zajedno i sigurno bih nešto čula, a nisam. Mislim da oni nisu ni bili zajedno, tako da mislim da on ni nije njegov sin – ističe Nada i dodaje da joj u celoj priči nije jasna Mirjana Antonović.

– Čekaj, ti svesno uđeš u neku šemu ili romansu sa čovekom za kog znaš da je oženjen, da ima porodicu. Ostaneš trudna, pa valjda rađaš dete sebi, zato što želiš, a ne posle 30 godina da ti juriš nekog da prizna dete, i ne odustaješ. Ja da imam ćerku kao što je ta žena, rekla bih joj, ćuti, pokrij se ušima i ne izlazi iz kuće. Kad ne znaš dostojanstveno da se ponašaš do kraja. Ne znam šta očekuju uopšte. Da Miroslav prizna tog sina i šta? Pa, on i sin se ni ne poznaju. Ti ćeš na silu da nateraš nekog da te voli i bude ti otac? – rekla je Nada, preneli su mediji.

Autor: M.M.