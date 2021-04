Malo je onih koji znaju kako je nastala jedna od najlepših srpskih pesama 'Vidovdan': Nije trebalo da je otpeva Goca Lazarević, već OVA PEVAČICA

Nije kome je rečeno, nego kome je suđeno.

Čuvenu pesmu “Vidovdan” bez koje ne mogu da prođu mnoga slavlja u Srbiji, pre više od 30 godina napisao je Milutin Popović Zahar. Otpevala ju je pevačica Goca Lazarević, a Zahar je jednom prilikom otkrio kako i uz čiji blagoslov je “Vidovdan” nastao.

- Pesma je nastala tako što sam ja pozvan od strane direktora PGP-a i on je rekao da ga je zamolio sekretar patrijarha Pavla da se, pre proslave 600 godina od Kosovskog boja, napravi 10 pesama o Kosovu. Izbor je pao na mene, ne znam kako ni zašto. Bilo je tu i drugih dobrih kompozitora, ali ja sam dobio i izgleda da sam opravdao poverenje. To je najbolje što sam uradio u životu. “Vidovdan” peva pola sveta, ne samo Srbi - ispričao je on svojevremeno za Telegraf.

- U kratkom vremenu sam imao tu inspiraciju, a kako i ne bih kad sam odrastao na verskim pesmama u Loznici, u Tršiću, gde sam i rođen. ‘Vidovdan’ je nastala poslednja u nizu koje sam napravio. Ovo mi nećete verovati… Ja sam pola dana osećao strašnu groznicu, nisam znao kako se zovem. Od besa sam seo na pod, i odjednom… Video sam lik patrijarha Pavla. Kao da mi je poslao poruku, preko neke sile Božanske… Ja sam za 5 minuta napisao i melodiju i sve strofe! Za 5 minuta… a u meni je to vrilo mesec dana, otkako sam počeo da radim. Eto… Posle dva dana smo krenuli u snimanje. Izgleda kao fantazija, sanjarija… Ali, nije - istakao je tada Zahar.

Iako je Goca maestralno otpevala čuveni hit, pesma prvobitno nije bila ponuđena njoj, već njenoj koleginici Vesni Zmijanac.

- Vesna nije želela da ugrozi svoju jugoslovensku popularnost, da se nekom ne zameri. Nije kom je rečeno, nego kom je suđeno - ispričala je Goca jednom prilikom u Pinkovom jutarnjem programu.

Autor: N.V.