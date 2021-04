Ni dan danas nije sigurna da je ON NJEN BIOLOŠKI OTAC! Zlata Petrović otkrila koji muž je LJUBAV NJENOG ŽIVOTA! (FOTO)

Iznela intimne detalje iz svog života!

Pevačica Zlata Petrović iza sebe ima dva neuspela braka sa voditeljem Zoranom Pejićem Pejom i narodnim pevačem Hasanom Dudićem, iz kojih je dobila dvojicu sinova.

Svojevremeno je čak završila i u rijalitiju ''Farma 3'' sa oba bivša muža na jednom mestu, gde su dokazali da su sve nesuglasice iza njih, te imaju savršen odnos, pun poštovanja. Sada je u jednoj emisiji odlučila d aispriča svoju životnu priču.

Naime, Zlata je ispričala da je svog oca upoznala tek u 20. godini i da ni dan danas nije sigurna da joj je on biološki otac.

Pevačica je potom iskreno odgovorila na sva pitanja koja interesuju javnost.

Sudeći po njenoj reakciji, najteže joj je bilo da odgovor na pitanje koje se ticalo njenog ljubavnog života. Zlata je morala da otkrije koji muškarac je bio ljubav njenog života.

- Pa svi su bili tog trenutka... Samo što su ostale dve moje velike ljubavi, Hasan i Peja, jer sam sa njima želela zajednicu, želela decu, hvala Bogu da mi se sve to ostvarilo, ja to gledam kao opis ljubavi. Ali sa kime god sam bila išla sam srcem. Ne znam da obrazložim šta znači ljubav, možda nikada nisam ušla u taj stadijum, jer moje veze i brakovi su trajali, limit im je bio 5, 6 godina i onda ja nisam adekvatna da kažem šta je ljubav, možda je to bila neka zaljubljenost, nešto drugo. A ta ljubav će možda nekad doći, a možda neće nikada - ispričala je ona u jednoj esmisiji.

Autor: M.M.