DRAGANA MITAR POBESNELA! Nakon što je isplivala prepiska o dečku, bivša zadrugarka se obratila javnosti porukom koja trese Srbiju! (FOTO)

Revoltirana spekulacijama!

Pevačica i bivša zadrugarka Dragana Mitar raskinula je sa bizmismenom Đorđem Gajićem pre nekoliko meseci, a nije objasnila zašto.

Počele su različite spekulacija o razlozima za konačni raskid ove burne veze, nakon čega je isplivala prepiska bivše učenice zadruge i njene prijateljice, u kojima Dragana navodno objašnjava da joj je odnos sa Đorđem užasan, te da nema strasti, ali da joj se sviđa to što on ima novac i što može materijalno da obezbedi nju i njenog sina, Jovana.

Ova vest proširila se internetom jako brzo, te su ubrzo počeli da pljušte negativni komentari, na njen račun i račun njenog bivšeg dečka, koji očigledno nije umeo seksualno da je zadovolji. Pevačica je zbog ovoga pobesnela te se danas oglasila na društvenij mreži Instagram:

- E ovako.... Nisam želela da se oglasim, ali moram.... Ja sam osoba koja je uvek voljna i može da priča o svemu, ali najviše mrzim kada ljudi to koriste i kada su zli i kada pokušavaju da nameste nekome nešto, sve što izmišljate, pakujete i podvaljujete vratiće Vam se, jer neko to sve vidi!!! Ja sam dopustila da serete meni, ali nemojte po drugima, meni bliskim ljudima.... Nema potrebe za tim, ali sa neke strane mi je jasno jer vidim da su Vam životi neispunjeni i prazni! Sve što radite drugima, vratiće Vam se, možda čak i gore, imajte to u vidu - napisala je Dragana na svom Instagramu.

Autor: M.M.