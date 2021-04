Drugarica PEVAČA KOJI JE SEBI ODUZEO ŽIVOT otkrila nove detalje: 'Preko dana je bio veseo, a uveče je sebi presudio!' Poznat datum sahrane!

Velika tragedija!

Pevačica Krstinja Todorović danas se uključila u jednu emisiju, gde je govorila o smrti kolege Momira Lukovca.

- Jedna tako tužna vest nas je zadesila sinoć u Podgorici, da nas je napustio. Svi smo još uvek u šoku, i jako mi je teško i bolno da pričam na ovu temu - rekla je ona na samom početku.

Ona je otkrila da nije mogla da poveruje u vest o njegovoj smrti.

- Ja sam prvo na Fejsbuku pročitala da se kolege opraštaju od njega i nisam mogla da poverujem, mislila sam da se neko šali sa tim. Kada sam pozvala neke prijatelje iz Hitne dobila sam potvrdu da se to desilo. Znam ga iz osnovne i srednje muzičke škole. U neverici sam, ne znam šta bih mogla da kažem, a da to bude adekvatno. Još uvek mi kao njegove kolege i prijatelji ne znamo zašto je to uradio. Tek je trebalo da se čuje za njega kao za velikog pevača - rekla je ona i dodala:

- S obzirom da sam imala obaveze, nisam se čula skoro sa njim. Ljudi njemu bliski kažu da nisu mogli da pretpostave tako nešto. Bio je jako veseo juče u studiju, pa su šokirani što je uveče to uradio. Sada se svašta nagađa. Jedina istina je da njega više među nama nema. On će sada živeti kroz pesme - priča Krstinja.

- Ni kroz komunikaciju, ni kroz ponašanje, nismo mogli da naslutimo da tako nešto može da se desi. Uvek je bio veseo, šalio se i na svoj i na tuđi račun. Nikad nismo mogli da zamislimo da do toga može da dođe. U Podgoricu je važio za veoma finog momka, kulturnog, velikog pevača... U velikom smo šoku da je on uopšte mogao da digne ruku na sebe. Kolege mi kažu da nikad nije imao problema, imao je curu, lep i ispunjen život. Njegov život je bila muzika. Ne mogu da shvatim da se ovo ustvari desilo.

Krstinja je otkrila da će Momir biti sahranjen sutra.

- Sutra je sahrana, i broj ljudi je ograničen zbog ove situacije.

- Kolege su u šoku. Niko ne može da veruje šta se desilo. Za njega nema niko loše da vam kaže. Svi smo u šoku, neizmerno nam je žao što više neće biti sa nama. On je za 4 dana trebalo da napuni 25 godina, ali eto sada je njegova mladost tragično prekinuta", zaključila je Todorovićeva u Pulsu Srbije.

Autor: M.M.