Bez dlake na jeziku!

Glumica Ana Sakić imala je priliku da za medije ispriča svoja iskustva kada su nepristojine ponude u pitanju, sa kojima se susretala u svojoj profesiji.

- Da sam pristajala na seksualne ucene i na mobing, tri puta više bih igrala na filmu i na televiziji, ali takve ponude kod mene nisu dolazile u obzir. Mene niko nije silovao, niti je mogao, ali kad bih ja progovorila javno o imenima, mnogi bi se zastideli. Međutim, o tome nikada nisam pričala u javnosti, jer smatram da je to degutantno i za mene nema značaja. Isključivo sam se borila svojim kvalitetom i talentom i strpljivo čekala svoje šanse koje su dolazile od reditelja i producenata koji su veliki u svom poslu, koji takođe znaju mesto u svojoj profesiji. Sa onima koji su tražili nešto više, van posla, nikada nisam sarađivala. Samo sam sebi čovek može ukaljati čast, niko drugi to ne može uraditi ako do časti i obraza drži - ističe Ana koja smatra da je glumačka profesija degradirana.

- Odavno više nema morala, etike i sve manje estetike. Tačno je da neki ljudi to koriste i prave se moćnici, jer im je to dopušteno. Kvalitet i talenat u ovom poslu trebalo bi da budu jedino merodavno, da je tako, ne bi se pričalo o stvarima kao što su ucene bilo koje vrste. Pošto je vrlo malo pravih kastinga i audicija, zato dolazi do nekih nepristojnih ponuda ne bi li iskompleksirani muškarci dobili titulu osvajača na, za njih, jedini mogući način. To se dešava na svakom polju, zbog čega se žene osećaju ugroženim. Sa druge strane, mnoge žene to koriste da bi došle do cilja i dobile svoj deo kolača i tu počinje jedno zamršeno kolo u kome se ne zna više ko je žrtva, a ko dželat. To će se dešavati dok god se ne uspostavi određeni sistem vrednosti. U svakoj profesiji je bitno pitanje izbora ili odluke, da li na nešto pristaješ ili ne - kaže Sakićeva.

- Samo u Srbiji sam doživela da lepota i harizma mogu biti otežavajuća okolnost u svetu filma i glume. Od nekih reditelja koji se takođe neadekvatno ponašaju čula sam rečenice kao što su "mi nemamo uloge za tako lepe glumice" ili "moramo malo da popijemo vino zajedno u stanu da bih video tvoj kvalitet", to je meni smešna priča. Mene su takve stvari naterale da odem u beli svet, u Holivud, i tamo dobijem određena priznanja, gde lepota i talenat u ozbiljnim dramskim ulogama čini celinu i veliko priznanje. Nažalost, ovde postoje ozbiljne predrasude i površnost u ovom poslu, te zato i takav (ne)kvalitet u mnogim projektima - poručuje glumica.

Glumica se dotakla i aktuelnog slučaja Danijele Štajnfeld i Branislava Lečića. Ona smatra da će taj problem najbolje da reši sud.

- Sve je postalo farsa gde se blati naša profesija i sve ono za šta smo se školovali i ulagali u sebe, u specifičnom pozivu, satkanom na iskrenim emocijama. Svako ko je oštećen u bilo kom smislu pred zakonom, treba to da rešava na mestu nadležnom za to. Za čitav slučaj trebalo bi da budu zaduženi stručnjaci u tim institucijama koji će po pravdi i zakonu rešavati slučaj, ako toga nema, onda niko od nas nije zaštićen i ni za koga neće biti pravde, a ni sankcije. Bitno je da budemo hrišćani i sačekamo pravdu. I Gospod je rekao: "Ne sudite da vam se ne bi sudilo" - zaključuje Ana.

Autor: P.R.