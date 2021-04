Priznali sve!

Već danima se spekuliše o tome da li su Ivana Aleksić, još uvek zakonita supruga Nenada Aleksića Ša i Vladimir Tomović u vezi. Potegle su se svakakve priče u javnosti, a kako bi stavili tačku na sve što se priča i piše, oni su rešili da se uključe u lajv na Instagramu i da kažu javnosti šta se zapravo između njih dešava.

Razgovor njih dvoje u lajvu na Instagramu možete pročitati u nastavku:

- Ovo je divno stvorenje, Ivana je žena koja ne zaslužuje ovo što se dešava njoj - rekao je Tomović.

- Hoćemo da objasnimo da te ja poznajem 10 godina. O njoj imam samo najbolje mišljenje, ona i ja smo se čuli dok je Vladimir bio još u Zadruzi, samo da objasnim da sam ja ta "drugarica" koja poznaje Ivanu od 2011. godine - uključio se Vladan.

- Vladan je ona "drugarica" koja nas je spojila - rekao je Tomović, pa nastavio:

- Vidim komentare ovde, ovo je poslednja osoba da se krivica baci na nju.

- Ti si ovde, ja tamo, a izgleda kao da pravimo decu, da živimo zajedno, a ja nisam dobila to dete, eto. Ne vredi, svi pričaju svašta - rekla je Ivana.

- Ja sam od brata saznao da se vi znate toliko godina kad sam izašao, a mi se nismo nikad upoznali, a svi pišu da ti i ja pravimo dete, a znaju da si sedam godina u braku i sve. Poenta je sada da se stavi tačka na izvore i sve te neke rekla-kazala priče. Ja ovu ženu nikada u životu nisam video, ja sam osetio potrebu u rijalitiju da je branim kao što bih bilo koju drugu - nastavio je Vladimir.

- I nisi znao da mi je Vladan drug - dodala je Ivana.

- Žao mi je što se nisi oglašavala, ja sam uvideo koga sam branio, ovo je stvarno divna žena, a ovo nije muvanje niti bilo šta, poenta lajva je da se kaže ljudima da malo stanu, jer je njima cilj da te naprave najgorom - pričao je Vladimir.

- Imala sam pozive, hvala im na tome, velike cifre su bile tu, ali ja nisam iz ovoga. Ništa to ne bi bio problem da si ti žensko, ali pošto si muško to je to. A ja ću isto ovako dočekati i teta Nadicu. Ljudima ako smeta, meni je žao, ja želim da imam nekog u životu ko će ovako da stane iza mene, pravi prijatelj, a ako hoće od toga da prave haos, neka prave - rekla je Ivana.

- Ona srca, ti si imala potrebu da mi se zahvališ, ljudi gde vide lep komentar, to je haos, ništa to ljubavno nije bilo. Ljudi, sve što imate prljavštine da bacite, bacite na nas koji smo bili u rijalitiju. Ona to ne zaslužuje, nemojte da stavljate naslove da je pravila sa mnom dete, ona je pokušavala da ima dete i to su bolne teme. Ona neće da priča ništa o Ša. Mi nemamo nikakve insinuacije na to, oni će da me nateraju da dođem (smeh). Ne treba ovu ženu da linčujete, ništa nije imala sa mnom, postajem tetka najgora, ja ovu ženu nisam upoznao, kunem se. Ona je za ponos i diku - rekao je Vladimir.

- I za tebe pričaju da si prljav igrač, pa si demantovao stvari koje tebi idu u korist, što bi ti to radio, ovo za mene, zar ne? Ako oni ne shvataju da neko može da ostvari prijateljstvo dobro, neka nastave. Meni smetaju natpisi da pravimo decu, mi to ne radimo, nismo se upoznali, ni ništa. Ne znam ni kako možemo da budemo u vezi kad si ti u Crnoj Gori, a ja u Srbiji. Bitno je da se zna da ja znam tvog brata i pre nego što sam upoznala svog, uskoro nadam se bivšeg, supruga - rekla je Ivana.

