Nedeljno veče u najgledanijem rijalitiju Zadruga pored Izbacivanja, obeležili su i intrervjui zadrugara sa voditeljem Darkom Tanasijevićem, ali i svađe ljubavnog para u kojem se pominjao i bivši zadrugar ali i zakonita supruga Nenada Aleksića Ša.

U studiju kod Dušice Jakovljević pojavila se podršla Monike Horvat, koja je bila nominovana za izbacivanje sa Filipom Carem, njene majka Danijela i sestra, Kjara. Njena majka je na samom početku prokomentarisala Monikino učešće u najgledanijem rijalitiju na ovim prostorima i objasnila da se nada je Monikin boravak na velelepnom imanju za nju predstavljao životnu školu. Danijela smatra da je Monika imala više pogrešnih odluka u Zadruzi, ali da joj je drago što je izdržala toliko. Takođe Monikina majka je otrkila da je njena ćerka trebala da bude u još boljem prijateljskom odnosu sa Filipom Carem jer se oni znaju od malih nogu.

Usedio je prvi intervju koji je Darko Tanasijević imao prošlo veče u Šiša baru. On je tamo ugostio Nadicu Zeljković sa kojom je pročešljao sve aktivne teme u rijalitiju, a pogotovo odnos Tare Simov i Nenada Aleskića Ša.

Nadica je otkrila da joj nije jasno kako je moguće da se Ša toliko srozao, pa je i rekla da mu je dala i novi nadimak Ša-mar. Naime, od kako je Tara lupila Ša nekoliko šamara Nadica mu je dala taj nadimal. Ona tvrdi da čove od 40 godina ne sme to sebi da dozvoli, pa je javno podržala Ivu Grgurić koja je na Zadrugoviziji očitala lekciju ovom ljubavnom paru. Nadica je iznela svoju teoriju da je reper pravi rijaliti igrač i da on tačm zna kako će se dalje ponašati.

Naredna gošća kod Darka Tanasijevića bila je Paula Hublin, koja je na samom startu otkrila svoje mišljenje o sinoćnjem nastupu na Zadrugoviziji. Paula je otkrlia da je prezadoviljna svojim nastupom i da je ponosna na sebe, ali da ju je kometar Đeksona veoma poremetio jer ju je pitao šta joj je to trebalo.

Paula je Darku ispričala da joj je Fran Pujas čestitao i da joj je bacio pet u toku jučerašnjeg dana, a onda otkrila da on za to nikada nije mario i da čak nije ni znao da ona ume da peva. Paula je Darku otkrila da je ona bila razlog svađe koja se desila između Tare i Ša i da više ne može da veruje da postoji tolika ljubomora u njihovom odnosu.

Kenan Tahirović naredni se našao na intervjuu kod Darka Tanasijevića, gde je prokomentarisao iznenadni raskid sa Rialdom Karahasanović. Naime, Kenan je ispričao da je razlog svađe između njih dvoje bilo to što je Sandra Rešić promešala neke makarone pa su se njih dvoje posvađali jer je on rekao da Rialdi svi moraju da titraju. Kada mu je Darko postravio pitanje, vezano za poljubac Sandre Rešić i Jovane Tomić Matore, i izneo mišljenje da je Rialda bila ljubomorna na to, mladi sultan je priznao da nije razmišljao o tome, a nakon toga rekao da je on Rialdu stavio na test povofom Matorinog rođendana.

Lepi Mića našao se takođe na intervjuu kod Darka Tanasijevića. Mića se osvrno na ljubavne parove u Beloj kući, pa je otkrio da je komentar Ive Grgurić za Ivanu Aleksić i Vladimira Tomovića totalno poremetio Ša i Taru, i da je reper pred pucanjem. Mića smatra da je Ša zaljubljen u Taru samo zato što ne viđa Ivanu, koju po njegovom mišljenju i dalje voli. Mića se osvrnuo i na vezu Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša koju je okarakterisao kao nenormalnu, pogotovo nakon saznanja da su njih dvoje imali se*s predhodni dan više puta a onda su se svađali.

Darko Tanasijević je nakon intervijua otišao u izolaciju po nominovane zadugare Moniku Horvat i Filipa Cara, kako bi, zajedno sa zadrugarima, otišli u palatu Milenija, gde će se odigrati borba za ostanak u "Zadruzi 4". Darko im je objasnio pravila današnje igrice, pa im napomenuo da će se pobedniku iste duplirati glasovi, međutim oboje su odlučili da sabotiraju igricu, a Monika je tom prilikom izjavila:

Ja igricu neću igrati. Monika izlazi u stilu - rekla je Monika.

Dušuca Jakovljević je nakon toga Darku saopštila rezultete glasova. Jedno od njih imao je 97% glasova, a drugo 3% glasova. Monika je, na osnovu glasova publike, napustila takmičenje. Ona se pozdravila sa zadruagrima i uputila u studio kod Dušice.

Nakon što je stigla u studio, Monika je krenila da plače kada je videla majku i sestru koje su je dočekale. Niko od njih nije mogao da sakrije suze. Nakon toga ona je prokometarisala svoje učešće sa Dušicom Jakovljević.

Za ovaj dan sam se spremala kao da sam išla na dodelu Oskara. Ja tačno znam šta radim, iako sam neke stvari nelogično uradila. Na primer, taj ulazak u vezu sa Matorom. Tako naglo ući u neku kombinaciju sa nekim koga i ne poznaješ... Zakačila sam se za osobu koja mi je tada bila najprikladnija - prokomentarisala je Monika, koja je ubeđena da nijedan par iz Bele kuće neće ostati u vezi van rijalitija.

Tokom cele večeri trajala je rasprava između Tare Simov i Nenada Aleksića Ša. Od kako je Tara videla Ša kako priča sa Paulom Hublin u pušionici, ona je krenula da mu ljubomoriše, pa su se žestoko posvađali. Naime Ša je otkrio Pauli da ga više ne grize savest zbog supruge Ivane posle saznanja za nju i Vladimira Tomovića, a onda se požalio kako njegova supruga ima ovlašćenje za njegov račun i kako se plaši da će ona da mu uzme sve pare, a on se toga jako plaši.

Kada ih je Tara videla napravila je scenu i sve vreme govorila reperu kako krši dogovor koji imaju, a onda joj je on pripretio da ne sme da ide kod Milana Jankovića Čorbe jee je između ostalog to njihov dogovor. U jednom momentu njihova svađa se podigla na viši nivo pa su počeli da se vređaju. Ša je Taru nazvao ku*avelom, a onda mu je ona rekla da se smiri jer mu žena ima dečka, aludirajući na kometar Ive Grgurić sa Zadrugovizije da Ivana Aleksić i Vladimir Tomovića imaju više lajkova nego što će Tara i Ša ikada. Njemu je Tara rekla nakon vređanja da su završili njihovu vezu.

Njih dvoje su zbog sukoba pravili haos po imanju, pa je Ša krenuo da urla iz sveg glasa i nastavio da preti Tari, dok je ona lomila prozore i želela da pobegne iz Zadruge.

Sa druge strane, Ša je nastavio da histeriše i da kuka da želi da izađe iz "Zadruge". Zadrugari su ga zamolili da sedne na ljuljašku i da se smiri. On je nastavio da kuka na ponašanje Tare.

Da li je svesna šta mi izjavljuje? Rekla mi je da mi žena ima dečka. Priča mi 15 puta da sam p*čka. Šta je ako nije k*ravela, ako mi preti non-stop! Šta bi napolju bilo? Da ja dobijam pitanja da li volim da me neko udara? Zadužiću se, ovi neka troše moje pare napolju, neka mi se smeju, eto. A Tara će me dovesti do toga... To je njen cilj! Ona mi zamera Paulu... Kad su rekli da se spremimo, ja sam ustao i spremio se... I na sve ovo, ona mi radi to... Kao, sad ću da vidim. Opet isto što je uradila... Opet isto... Šta je sad problem, šta je sad. Ja ne pravim probleme, ništa živo ne radim. Nosim se sa problemima. Ja sam krvavo zaradio pare, da bi mi ih neko uzeo sad... - kukao je Ša.

On se nakon toga osamio i plakao, a kako mu je neko od zadrugara prilazio, reper se žalio i na Taru i na Ivanu i sve vreme strepio kako će ga ona ostaviti bez dinara. On je u razgovru sa Franom otrkio da na računu ima 50 hiljada evra.

Ima ovlašćenje. A čuo si sa kim je, kapiraš? Razumeš šta je to? Na sve to me ova (Tara) j*be ovde, razbija mi mozak. Da li ste čuli Ivu sa kim je (Ivana). Znaš sa kim je? I znate čije pare se troše. A to nisu male pare. Nije to cifra 5, 10, 15, 20, 25, 30... To je... Imam advokata, ali nisam dao punomoćje... I na sve to me Tara d*ka što pričam sa Paulom. Skandal - pričao je Ša.

Njih dvoje su se nakon toga izmirli i završili zajedno u krevetu.

Tokom Mićine igre istine, Rialda Karahasnović i Kenan Tahirović su nastavili raspravu od prošle večeri kada su raskinuli. Pored njih Kristijan Golubović je uporedio iseljenje Mišela Gvozdenovića iz paba, kao bekstvo iz zadtvora, a onda su se njih dvoje našli oči u oči. Pored njih Miljana Kulić ke poželela dobrodošlicu Mišelu u spavaću sobu pa mu poručila da će svašta da se desi između njih.

