ŽESTOKO!

Voditelj Milan Milošević je prošlo veče ušao na velelepno imanje Zadruge zbog emisija "Izbor potrčka" i "Pretres nedelje". Obzirom da je juče u toku dana novi vođa Filip Car delio budžetem na startu emisije je bilo žestokih komentara oko njegove podele.

Car je ulazio u sukobe sa zadrugarima koji su komentarisali njegovu pobedu, a najbrutalnije komentare dale se Jovana Tomić Matora, Rialda Karahasanović i Sandra Rešić. Zadrugarke su bile ubeđene da on kupuje mir sa jačima od sebe, pa je svim muškarcima dao velike budžete, dok je žene ponižavao.

Nakon toga voditelj Milan Milošević je otkrio zadrugarima da su po glasovima gledalaca za najgluplju osobu u Zadruzi prva tri mesta zauzeli Aleksandra Nikolić, Maja Marinković i Sanja Stanković. Aleks je priznala da je to i očekivala, a zadrugari su se složili da su i ona i Maja glupe zbog cele priče sa Markom Janjuševićem.

Nakon toga je Filip Car izabrao svoje potrčke. Svi u Beloj kući su očekivali da čuju koga će on poslati u izolaciju kako sam kaže da se odmori. Car je krenuo da nabraja ljude:

Tu su Rialda, stari mačak Nataša, Sandra, Dragana, moj prijatelj Fran. Ne bih dizao ljude. Za muškog ću odabrati prijatelja Frana, jer je on mene. A što se tiče ženske osobe, razmišljam o više osoba. Moja druga osoba biće Sandra Rešić. Ona nikada nije bila tamo, predala se rijalitiju, dosta si iscrpljena od svih odnosa. Tako da moji potrčci su Sandra Rešić i Fran Pujas - rekao je Car.

Ni Fran Pujas, ni Sandra Rešić se nisu bunili, ali su nagovastli Caru kako će izgledati njihov boravk u izolaciji.

Nakon toga Car je izabrao Paulu Hublin za omiljenju osobu, ali je pored toga morao da potkači i bivšu devojku. Car je rekao da je slobodna da bi izabrao Minu Vrbaški za omiljenu.

Usledio je Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem, a prva tema bila je poljubac na Zadrugoviziji, Jovane Tomić Matore i Sandre Rešić.

Naime, obe su otrkile da to tako nije trebalo da izgleda, a Matora je priznala da je sebi dala malo oduška. Ona je priznala da jen kako je sama rekla, malo više gunula jezik. Zadrugari su osudili Sandru što je to uradila, što je izazvalo Matorine suze pa je čak i napustila emisiju. Vezivali su se kometari ali se Sandra nije uzrujavala.

Naredna tema bila je raskid Kenana Tahirovića i Rialde Karahsanović. Njih dovoje su objasnili da je razlg svađa njihov drugačiji karakter. Međutim otkrio se da je Kenan stavio pevačicu na test da li će otići na rođendan kod Matore, jer je on iskulirao rođenda od Ša. Zadrugari su kometarisali da se kod Rialde probudila ljubomora zbog poljupca Matore i Sandre, ali ona je sve to poricala.

Kristijan Golubović je rekao da maneken ne može da isprati tempo pevačice i da si zato raskinuli. n

Zanimljiva tema bilo je i kada su Tara Simov i Nenad Aleskić Ša kometarisali Ivu Grgurić, Vladimira Tomovića i Ivanu Aleksić. Pre svega Ša je osudio svoju još uvek zakonitu suprugu za preljubu i poručio joj da bi se on odmah razveo nakon što je saznao od Ive na Zadrugoviziji za lajkove između Ivane i Tomovića. On je poručio Ivani da ju je tek sada upoznao i da ga je veoma razočarala. Sa druge strane Tara se dotakla Ive i dodala da ona nema prava da je kometariše jer kako sam Tara kaže ona je ušča u vezu sa čovekom koji je ostavljen, a Iva je bila sa "oženjenim matorcem":

Da kažem za Ivu, devojka je ustala pred nama, predstavila svoj život kao tužnu priču, devojka koja ge gurala s*si čoveku od 70 godina, koji je oženjen, vozila auto njegove supruge, tukla njegovu ćerku, vodila sve te neke bitke, rekla da je živela u stanu od 300.000 evra, da joj je davao dnevnice, da je živela tako da bi punila frižider majci... Plakala, kukumakala... Da nije bilo Đedovića i mene i ostalih koji smo joj j*bali majku, ne bi pobedila. Ona mene vređala, karma je k*čku, nemam d*pe, Tomović i Ivana imaju više lajkova... Tomović živi za lajkove, ja ne živim. Tomović je i prošle godine stupio u kontakt sa Edovom suprugom. Katarina je spustila stolicu zbog moje nekulture. Ne znam šta očekuju ljudi da odgovorim kada me vređa raspala k*rvetina... - ispričala je Tara.

Milanu Miloševiću nije promakla ni tema odnosa Mine Vrbaški i Frana Pujasa. Mina je svima ispričala da joj se Fran poverio da on uopšte nije isti u rijalitiju i napolju, pa su zbog toga raskinuli, ali ostali dobri priajtelji. Paula Hublin je kometarisala da je ona znala od starta da se Fran folira i to je svima govorila. Međutim Fran je rekao da je to on i porekao Paulinu priču, a nakon toga se suočio sa Filipom Carem.

Danas će se saznati ko je pobedio u Zadrugoviziji na osnovu pregleda na jutjubu, a nakon toga će imanje obići Gordana Džehverović. Pratite sve to na našem portalu Pink.rs

Autor: N.B.