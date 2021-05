Gajim veru kroz sebe i svoju porodicu i kroz ono kako se ponašam, ophodim i vrednujem stvari u životu - ističe jedno od najpopularnijih TV lica na našim prostorima.

Voditeljka najgledanijeg rijaliti programa u regionu ''Zadruga'', Dušica Jakovljević, u uskršnjem intervjuu za naš portal otkrila je koliko njoj znači vera, tradicija i praznici, na koji način ih obeležava i sa kim, te koji običaji se obvezno poštuju u njenom domu. Pored toga, Dušica nam je otkrila i nove detalje svog emotivnog života, ali i da li planira da uskoro otputuje na neku egzotičnu destinaciju, budući da među poznatima trenutno vlada prava pomama za uživanjem na dalekim, tropskim mestima.

Kakve uspomene imaš na Uskrs iz detinjstva i šta je ono što si naučila od roditelja i prenela u svoj dom i na svoju decu?

- Uskrs se uvek u mom domu pripremao s velikom radošću. U mojoj porodici se oduvek slavila slava i u našem domu su se vrlo poštovali običaji. Odgajana sam u duhu pravoslavlja. Gajim veru kroz sebe i svoju porodicu i kroz ono kako se ponašam, ophodim i vrednujem stvari u životu.

Čemu se tvoja deca najviše raduju za Uskrs, da li ste i ove godine na Veliki petak zajedno farbali jaja? Koju tehniku ukrašavanja najčešće koristite?

- Prošle godine sam prvi put sama farbala jaja u lukovini i nekako težim ka tome da se vratim na one korene, na ono kako su to nekada radile naše bake. Ranije sam bila sklona šarenilu, kad su moja deca bila mala, tada sam pravila slike od kartona koje sam kačila po zidu. Bilo je sve šareno, iako sam nekada volela najviše crvena jaja, sada mi je najlepše kad ih ofarbam u lukovini. Najviše volimo crvena jaja i jaja u lukovini. Uglavnom ih ukrašavamo listićima peršuna i to najviše sada volimo, a tako smo Anđela, Ognjen i ja uradili i ove godine.

Kako će ove godine izgledati Uskrs u tvom domu? Koji se običaji poštuju i kako izgleda svečana, praznična trpeza?

- Ja se uvek radujem tatinoj jagnjetini i imam sreću da sam se rodila u jednoj divnoj porodici u kojoj se i dan-danas gaji tradicija nedeljnog ručka i gde se zna šta porodica znači. Vrlo smo vezani, tako da neretko i ručamo zajedno. Ništa nas nije udaljilo, malo možda korona, čuvali smo njih, pa možda zato. Oni su mi i desna i leva ruka i bez njih ništa ne bi bilo moguće - ni kada je reč o karijeri, a ni sa decom ne znam kako bih funkcionisala da nema njih. Ono što je nama svima zajedničko i ono što sam ja nasledila od svojih roditelja, a moja deca od mene svakako je smisao za humor i nama je svaki ručak zabavan, a posebno praznični.

Da li možda planiraš neko putovanje u skorije vreme na neku egzotičnu destinaciju i koga bi najradije povela sa sobom?

- Ja jako malo toga planiram. Nedavno sam bila na jednom kratkom putu, a na neku egzotičnu destinaciju za sada ne mogu da odem zbog posla. Međutim, planiram da otputujemo kad se završi četvrta sezona ''Zadruge''. Vrlo često biram destinacije po Srbiji, volim da odem negde kad god mi se ukaže prilika. Za praznike neću putovati svakako, u Beogradu sam, a egzotika će morati da pričeka.

Nedavno si u ‘’Magazinu In’’ izjavila da se u tvom životu konačno pojavio princ. Da li se trenutno osećaš kao princeza I da li možeš da kažeš da si konačno zadovoljna svojim ljubavnim životom?

- Moram da kažem da sam ja odlučila da prestanem da pričam o svom privatnom i ljubavnom životu, iako je on i te kako predmet interesovanja i intrige i prosto mislim da sam bila i previše otvorena. Mnoge žene čekajući princa zaborave da su one zapravo princeze, tako da je ono najvažnije da sam ja samoj sebi princeza ili kraljica ili kako god. i moja kruna je uvek na mojoj glavi, kakav god bio moj privatan život. Prosto, svaka žena treba pre svega samoj sebi da bude na prvom mestu i da hoda prave kičme da joj ta kruna ne bi spala. Tako da sam ja odlučila da malo tu temu ostavim po strani, a videćemo da li ću nekada progovoriti o tome, mislim da sam dosta pričala.

Autor: M.K.