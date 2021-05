Zbog ovih fotografija nastao je nezapamćeni haos!

Mnogi zadrugari će ove godine proslaviti prvi Vaskrs van porodičnog doma. Neki od njih su prvi put učesnici rijalitija, a svojim ponašanjem uspeli su da izazovu pažnju publike, koja ih drži u Beloj kući još od 6. septembra prošle godine, kada je zvanično počela četvrta sezona najgledanijeg rijalitija u regionu.

Jedan od takmičara "Zadruge 4" koji je skrenuo pažnju na sebe je i Milan Janković Čorba, koji se će ostati poznat i po tome što je imao najviše ljubavnih odnosa ove sezone. Čorba je za Pink.rs za ovaj praznik pozirao sa skoro svim devojkama u kući sa kojima je imao neku vrstu ljubavnog odnosa ili nerazjašnjenu ljubavnu situaciju.

Reper se na doku preko puta palate "Milenija" fotografisao sa Aleksandrom Nikolić, Tarom Simov, Paulom Hublin, Teodorom Bilanović, Majom Marinković i Jovanom Ljubisavljević. Kao što ste mogli da isprate, već danima u Beloj kući nastaje haos zbog ovih fotografija.

Podsetimo, Tara, Paula i Maja su bile u turbulentnim vezama sa Čorbom, a sve tri veze su se završile skandalima. Teodora, koju Čorba poznaje od ranije, trenutna je ljubav ovog repera. Aleks se približila Čorbi želeći da tera inat Maji i Janjušu, nakon što su se njih dvoje pomirili posle svadbe koju je Nikolićeva imala sa Janjuševićem. Najmisteriozniji odnos sa Čorbom imala je Jovana misica. Još dok je bila u vezi sa tadašnjim dečkom Lukom, zadrugari su spajali misicu i reper, a sve zbog prisnog odnosa koji su imali. Situacija koja je izazvala najveću pažnju zasigurno je njihov odlazak u "štek" kraj Rajskog vrta, zbog čega zadrugari misle da su ovo dvoje zadrugara prešli prijateljsku granicu.

Ono što se prvo može primetiti na fotografijama je da su devojke koje su trenutno zauzete odlučile da ne stanu kraj Čorbe. Maja, Jovana i Tara su ovo uradile kako ne bi imale problema sa svojim momcima, ali je haos svakako nastao nakon fotografisanja.

Prvi je svojoj devojci slikanje sa Čorbom zamerio Janjuš. Podsetimo, reper je jedna od najbolnijih košarkaševih tema, a i dan danas ludi od ljubomore kada Maja ima bilo kakvu vrstu interakcije sa reperom. Maja se pravdala, te rekla da previše ceni svoj honorar da bi ga izgubila zbog odbijanja da se fotografiše, ali Janjušu ovo nije bio dovoljno dobar izgovor.

Ša, kome je Čorba takođe jedna od bolnih tačaka, kao i svaki Tarin bivši, u početku nije svojoj devojci ovo zamerao, sve dok nije došlo do svađe na debati u utorak, čija je tema bila "Fenomen teranja inata bivšim i sadašnjim partnerima". Kada je Tara počela da ljubomoriše Ša, on je sve više koristio kao argument to što joj nije zamerao slikanje, da bi na kraju počeo i stvarno da zamera. Simova je, kao i Maja, rekla da nije želela da izgubi honorar, kako zbog kazni koje je dobila ove sezone skoro i da izlazi bez novca sa imanja.

Najburnije svađe zbog ovih fotografija zasigurno su imali Jovana i Stefan Karić. Dok se odigravala gore pomenuta debata, Karić je istakao da su sve devojke koje su se slikale sa Čorbom iste, što je misicu izbacilo iz takta, kako je ona smatrala da se razlikuje od ostalih devojaka, jer nije ništa imala sa reperom.

Karić je podsetio svoju devojku da je išla u "štek" sa Čorbom i da ima pravo da sumnja da se nešto dogodilo. Sukob je eskalirao i Stefan je izvređao misicu, dok je ona vređala ostale devojke koje su bile sa Čorbom, jer je želela da tako izdigne sebe iznad njih. Ovaj haos doveo je do raskida Jovane i Stefana, koji ona nije prihvatila. Sve je krenulo u utorak, a nastavilo se i u sredu tokom emisije "Pitanja gledalaca", da bi se na kraju strasti između ovo dvoje zadrugara primirile. Međutim, u emisiji "Gledanje snimaka" došlo je do novog rusvaja, kada su zadrugarke saznale šta je Jovana o njima pričala iza leđa. Čak joj se zamerila i Tara, koja je misicina najbolja drugarica u Beloj kući.

Ostaje da ispratimo kako će se dalje odvijati ovi sukobi, a jedna stvar je sigurna, Janjuš će dodatno izgoreti kada ih bude ugledao, kako je Maja tvrdila da se ni na jednoj nije smeškala, što je bio jedan od razloga njihovog sukoba.

