PRISETILA SE DETINJSTVA: Natalija DNK otkrila šta su baka i deka činili za nju na Vaskrs, ovo će vas oduševiti (VIDEO)

Toga se uvek rado seti.

Voditeljka emisije "DNK" Natalija Simović provela je dan ispred Hrama Svetog Save, a ovom prilikom je otkrila kako će izgledati Vaskrs u njenom domu.

- Uskrs u mom domu, rekla bih, kao u svim. Jedna lepa atmosfera, porodična, svi smo zajedno. Sprema se klopa od ujutru, kuckamo se jajima - rekla je Natalija, pa otkrila da li je ona vrsna kuvarica:

- Ja sam specijalista za rusku salatu, pa kad smo već kod jaja koja su neizostavna, da, svi traže moju rusku salatu. Pošto sad imamo malog člana, sestrinog sina, onda je najlepše kad on šara jaja, neko lepo cveće na stolu, pečenje, neko lepo meze. Ali nije to ništa preterano, prvo se posti, pa ne možeš ni da se prebaciš odmah na neku tešku hranu - rekla je Natalija za Premijeru.

Ona je otkrila i čega se seća iz detinjstva kada je praznik u pitanju.

- Kada je lepo vreme i ako smo u prilici da odemo u neku kuću u prirodi, onda volimo da bude kao u filmovima, da sakrijemo jaja, pa da deca to traže, to je lepo, to su meni baka i deka radili - otkrila je Natalija.

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.V.