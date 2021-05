VASKRS S PORODICOM! Dragan Džajić uživa u odrastanju unuka: Podetinjio sam sa Lukom, Ognjenom i Vidom!

Čuveni Džaja kaže da je neizmerno srećan u društvu svojih potomaka, koji mu svaki dan čine lepšim, a posebno Uskrs, kada se u domu Dragana i Branke Džajić, okupi cela porodica.

Porodična kuća Džajića biće puna za Uskrs, sa jačim polovinama i decom doći će ćerke Sanja i Dragana.

Kada priča o unucima, iz svake reči Dragana Džajića vidi se koliko mu znače i koliko je brižan kao deda.

Džaja nam otkriva da je svaki od dečaka poseban i da i kao svako dete donosi veliku radost starijima.

Pitali smo Dragana Džajića da li neko od trojice mališana, Luke, Ognjena i Vuka ima sklonosti ka sportu, iako su još mali.

Crvena zvezda: Dupla kruna, ole!

Dragan Džajić redovan je na utakmicama Crvene zvezde. Kao počasni predsednik kluba zadovoljan je sezonom koja je pri kraju. - Najvažnije je da su momci osvojili titulu! Voleo bih da uzmu i Kup. Za tu utakmicu treba se dobro spremiti, jer će biti na kraju sezone. Ne sme biti opuštanja, to u Zvezdi nije dozvoljeno. Zna to Dejan Stanković dobro. Raduje me što superiorno igraju i što su na dominantan način osvojili titulu – jasan je Dragan Džajić.