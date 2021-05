VANBRAČNI SIN ĐANIJEVE SLAĐE NEĆE OČUHOVE PARE! Živi u Americi, a evo sa kim se čuje više nego sa majkom!

Međusobno se poštuju i uvažavaju!

Slađana i Radiša Trajković Đani važe za jedna od najskladnijih brakova na estradi. Oni imaju troje dece, dva sina i ćerku, a malo je poznato da pevačeva supruga ima i vanbračnog sina.

Slađin sin, kako pišu mediji živi u Americi i odbija svaku vrstu pomoći od majke i od očuha, a kako otkriva izvor Đani je lepo prihvatio Slađinog sina:

- Đani nikad tog dečka nije odvajao od svojih sinova, ali on ne želi od njega ništa, ne zanima ga. Ništa on Đaniju ne zamera, poštuje ga i uvažava, ali smatra da on nije dužan da mu pruža materijalnu sigurnost - ističe izvor blizak Trajkovićima i dodaje:

- Taj momak radi i živi u Americi, vredan je i sve sam sebi obezbeđuje. Sa Slađom se retko čuje, nema naviku d aje zove. Jedino održava kontakt s braćom. najčešće se čuje sa bratom Milošem koji je nedavno dobio dete. Inače, mnogi šire priče kako će Slađa da prepiše vanbračnom sinu deo Đanijeve imovine, ali to su gluposti. Uostalom, sve i da jeste tako, dečka to ne zanima. ne želi ništa od Đanija, ali ga ceni i poštuje i nema ništa protiv njega - završava izvor.

Autor: M.M.