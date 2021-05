Šok!

Čuvena pevačica Nada Obrić, gostovala je u jednoj emisiji i tom prilikom otkrila intimne detalje iz svog života koje javnost nije znala, a tiču se njene rodbinske veze sa glumicom Milenom Radulović.

Njena unuka je napunila naslovne strane domaće štampe hrabro govoreći o seksualnom nasilju koje je preživela od Mike Aleksića.

- Mama Saška je odrasla sa mnom, živela je kod mene dok si nije udala. Bila sam tu kada se Milena rodila i mogu se samo ponositi njom što je to iznela, da se stane na put tome. To je strašno i teško se podnelo. Kuća u kojoj je Milena odrasla je sjajna porodica. Majka joj je odrastala uz mene, a tata joj je odrastao u sjajnoj porodici. To što je progovorila je dokaz samo koliko je teško to nositi sam sa sobom, teško je izgovoriti uopšte. Roditelji su je držali kao kap vode na dlanu, svuda su je vozili i dovozili, a to joj se desilo u godinama kad joj se nažalost desilo i to je strašno. Samim time što je to izašlo iz nje, ona će se rasteretiti. Sigurna sam kao i uvek da će sve na kraju biti dobro, proći će i taj bol - rekla je Nada.

Nada Obrić se hrabro izborila sa rakom čak tri puta.

- Imala sam 3 karcinoma na 3 različita mesta i pobedila sam zahvaljujući porodici koja je bila uz mene. Svaki sekund sam grabila da se dignem, oni mi masu stvari nisu govorili da bi meni bilo lakše i zajedno smo sve prevazišli. Sada šetam svaki dan, borim se i osećam se bolje zbog toga - rekla je pevačica.

