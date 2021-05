'TUŽIĆU GA BUDE LI ZUCNUO JOŠ JEDNU STVAR O MENI!' Izrevoltiran pevač žestoko odgovorio Lukasu! (FOTO)

Strasti se ne smiruju!

Aca Lukas nedavno je žestoko osudio kolegu Čedu Čvorka zbog toga što je tražio pomoć od države.

Naime, Lukas je tada ispričao da je Čvorak ne nastupa više od 20 godina, a ne samo tokom korone.

Oni su se nekoliko puta javno prepucavali, a sada je bivši član grupe "Luna", ponovo odgovorio Lukasu na prozivke.

- Mislilo se na pevače, obične muzičare, ne na estradu, jer mi ne spadamo u taj nivo, za nas je zakon drugačije predvideo mogućnosti, ja sam samo bio solidaran armiji običnih muzičara koji su zaista ostali bez posla, koji zaista teško žive i jedva preživljavaju... A mi kao estrada se čak nismo ni organizovali za neki protest. Tako da moja podrška je bila običnim pevačima i muzičarima - rekao je on, te je zapretio pevaču tužnom:

- Mi smo imali duel i medijsku raspravu, gde sam ja rekao da ću ga tužiti bude li ikad više zinuo jednu stvar protiv mene i bude li lagao protiv mene, tu je stao. Ja nemam ništa protiv njega, ali moram braniti svoj rad koji sam krvavo stekao, ne mogu da pustim da bilo ko laže bez razloga, a to kako će ga gledati kolege svirači posle toga, to je njegova stvar. Nismo mi nikad bili u sukobu ličnom, on je izašao javno i ispričao mnogo stvari koje nisu istina, i ja sam na to odgovorio.

Autor: M.M.