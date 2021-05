Nije mu lako.

Maja Avdibegović, ćerka muzičara Milića Vukašinovića, pre nepune tri godine pronađena je mrtva u stanu u Sarajevu. Za emisiju "Premijera - Vikend specijal" pevač je sada otkrio šta se sve tu dešavalo i zašto sebi nikada nije hteo da prizna da mu je ćerka narkomanka.

- To sa Majom, ja sam mislio da će se to završiti i ranije. Ona je imala 14 godina kada je počela da se drogira, to su bile drame, svaki roditelj zna. Svaki put kada mi je telefon zazvonio, ja sam mislio da će mi se javiti da se predozirala. Prvo sam ja hteo da joj dam jak motiv, ja sam joj i materijal spremio da peva, čak smo i vežbali pesme, da ima zanimaciju. Međutim, jako je to teško išlo. Ja se sećam, kada smo vežbali, ja sviram gitaru, ona ne peva, ja pogledam, a ona kljuca glavom, ono kako radi narkoman. Ona je išla na more, pa je odlučila da neće da bude na heroinu, pa je imala halucinacije. Ona piše poruke "Sad će mi doći muž sa posla, tu su mi deca", a Suzana i ja u šoku. Ona je dva puta išla u bolnicu i to sa onim prvim dečkom. U tom stanu gde je bila je postala teški narkoman, jer to je bilo leglo. Nikako nisam hteo sebi da priznam da mi je ćerka narkomanka. A to sam već video tada - ispričao je on.

