Edita progovorila o traumatičnom odlasku iz 'Ministarki': Godinu dana NIJE IMALA OD ČEGA DA ŽIVI, a ovaj PEVAČ ju je SPASAO! (FOTO)

Mnogo se spekulisalo, a sada je otkrila pravu istinu!

Nekadašnja članica grupe "Ministarke" Edita Aradinović je gostovala u jednoj emisiji i tom prilikom otkrila mnoge detalje iz svog poslovnog života, koje javnost nije znala. Pojedine činjenice koje je iznela odnose se na početak njene karijere i to kakvo je bilo njeno iskustvo u pomenutoj grupi.

- Bilo je uzbuđujuće i turbulentno. Odrasla sam sa njima. Tih pet godina bila sam na točkovima. Non stop smo putovali, bili smo porodica. Nije postojala sujeta, zato što je tu svako znao šta radi. Ja sam tu imala potpisan ugovor, oni nisu. Nije bio problem toliko u nama koliko su se neke druge stvari mimo našeg odnosa poremetile i onda su automatski počele da utiču na nas kao tim - rekla je pevačica i dodala:

- Svi smo počeli da ispoljavamo nezadovoljstvo. Bilo je ili da krenem sve ispočetka ili da nastavim da se gušim u sopstvenom mulju. Da sam bila starija, mudrija, pametnija, možda bih ostala i izborila se na neki drugi način. Nisam bila pitana i to me je nerviralo, a nisam smela da kažem - naglasila je Edita.

Otkrila je i čega se bojala, kako je otišla i kako je nakon toga živela.

- Ja nisam dobila otkaz, ja sam samoinicijativno otišla. Nisam imala plan, otišla sam i narednih godinu dana nisam imala od čega da živim. Odlazak je bio turbulentan, kao i sama moja ličnost. Sve je bilo toksično - zaključila je pevačica Edita.

Nakon odlaska iz "Ministarki" pevačica nije imala ni plan, nije znala ni kako dalje. Kaže da joj je Aco Pejović pomogao u daljem nastavku karijere.

- On me je spasio, jer sam ga srela na jednoj žurci i pitao me: 'Kako ide mala, je l' se ti snalaziš?'. Ja sam mu rekla: 'Ma dobro, ide super', a ništa nisam imala u planu da snimam. On je rekao: 'Hajde, hoćemo neki duet?' - otkrila je Edita i dodala:

- Pitao me da li imam pesmu, rekla sam da imam, a nisam je imala. Hvala mu na svemu. Mnogo ga volim".

Autor: M.M.