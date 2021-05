PROPALE SVADBE! Ovo su poznati parovi kojima je pandemija UNIŠTILA svadbeno veselje: Nikako da se zavetuju na večnu ljubav! (FOTO)

Mnogi su osnovali i porodicu čekajući da se situacija smiri.

Neki od javnosti omiljenih poznatih parova još nisu uspeli da krunišu svoju ljubav brakom, zbog čitave situacije sa koronavirusom. Među onima kojima je virus pokvario planove su Sofija Milošević i Luka Jović, Nenad Knežević Knez i Tatjana Tat, Mirko Šijan i Bojana Rodić, Vanja Mijatović i Aleksandar, Olivera Konatar i Vuk Mob. Taman kad su počeli da planiraju jedan od najromantičnih dana u životu, birali velelepne prostore, raskošne venčanice, a zatim i kumove, te sklapali duge liste zvanica – nastala je pandemija i to na globalnom nivou.

Neki su se već ostvarili i u ulozi roditelja i žive bračni život, iako jedno drugom nisu izgovorili sudbonosno „da” ni pred Bogom, ni pred narodom.

Sofija Milošević

Mlada manekenka i njen izabranik, fudbaler Luka Jović, još nisu „stali na ludi kamen”. Tokom pandemije, pak, dobili su sina Alekseja i maksimalno uživaju u porodičnom životu, strpljivo čekajući da se stanje sa koronom stabilizuje. Nedavno, lepotica je domaćim medijima otkrila kako su imali želju da se građansko venčanje odvije na nekoj egzotičnoj destinaciji. Crkveno, s druge strane, planirali su da obave u Srbiji. Ipak, kako im je zdravlje na prvom mestu, bračne zavete razmeniće kasnije.

Do tada, briga o nasledniku im je „broj jedan”, a papire neće potpisivati dok ne budu u prilici da se okupe i proslave sa najbližima.

– Još nemamo tačan datum venčanja jer, nažalost, trenutno ništa ne zavisi od nas. Zdravlje nam je uvek na prvom mestu, tako da ćemo se venčati kada epidemiološka situacija to dozvoli. Najvažnije nam je da taj dan proslavimo sa dragim ljudima, a da li će to biti intimno venčanje ili veliko slavlje, manje je važno – tvrdila je Sofija, pa nastavila: Sve su to detalji koje ćemo razraditi u hodu. Luka i ja smo jako vezani za Srbiju i iako imamo puno prijatelja širom sveta, voleli bismo da se venčanje u crkvi održi kod nas. Kumovi će biti naši najbolji prijatelji iz detinjstva – naglasila je ona.

Nenad Knežević Knez

Pevač je 5. maja proslavio devet godina ljubavi sa Tatjanom Tat, ali iako oboje žele da vezu podignu na viši nivo, korona im je poremetila planove. Ipak, od namere koju imaju oni ne odustaju – pevačeva izabranica je jednom prilikom otkrila da će se danas-sutra venčati, ni manje, ni više, nego u gradu ljubavi.

– Prioritet nam je da se venčamo u Parizu, gde bismo napravili građansko venčanje, ali pandemija nas je malo poremetila. Takođe, osuđivali su nas u nekim medijima, jer su tu namereu protumačili kao bahatu. Želja nam je da to organizujemo za nas i naše prijatelje, a to što želimo da gosti uživaju kako dolikuje, naša je stvar. Mi smo hednosti i umemo da dočekamo i ispratimo svoje goste – rekla je Tatjana, dok Knez mašta o tome da mu na taj dan zapeva ćerka Ksenija, sa sastavom „Hurricane”:

– Papir ništa ne znači kada je ljubav prava. Kako ćemo i sada napraviti svadbu kada je to nemoguće za vreme korone? – pitao se u razgovoru za „Blic” svojevremeno, pa dodao: Tatjana i ja se volimo, obožavamo i cenimo. To je osnova svake veze. Ona mi je velika podrška u svemu što radim i srodne smo duše. Retkost je naći takvu ljubav… Ako dođe do svadbe, a verujem da hoće, goste će zabavljati „Hurricane“. Biće glavne. Najbitnije od svega je da moje ćerke Ksenija i Andrea imaju sjajan odnos sa Tatjanom, kao i njenim dvema naslednicama.

Mirko Šijan

Sin pevačice Goce Božinovske i njegova devojka Bojana Rodić će uskoro postati roditelji jednog dečaka. Već neko vreme žive zajedno i rade na renoviranju porodičnog doma, ali se još uvek nisu potpisali čuvene papire. Iako je plan bio da se venčaju na leto, do toga nije došlo, ali Šijan je jednom prilikom ispričao da uživaju u vezi, te da je upoznao familiju Rodić koja ga je odlično prihvatila.

– Sjajno nam je u vezi. Sve nam je bajno, sjajno… Cvetaju nam ruže. Predivno nam je, uživamo. Ništa još ne znam za svadbu, ne razmišljamo ni o čemu. Kako bude neka bude i to je to – ispričao je ranije, pa dodao:

-Naravno, upoznao sam celu porodicu Rodić, oni su legende. Prihvatili su me super, oni su takvi ljudi. Nisam divnije ljude upoznao od njih. Pravi su domaćini, nema šta – zaključio je Šijan, koji veiku proslavu „ostavlja” za posle korone.

Vanja Mijatović

Pevačica je u junu prošle godine otkazala venčanje i svadbeno veselje sa verenikom Aleksandrom. Epidemiološka situacija i te kao je umešala prste, kada su joj planovi za venčanje u pitanju. Međutim, par živi zajedno i, kako je Vanja nedavno ispričala, osećaj je – kao da su već u braku. Ipak, biće strpljivi sve dok korona ne prođe, pa tek onda ozvaničiti svoju vezu.

Takođe, Mijatovićeva je ispričala i da bi na svojoj svadbi zapevala i iza pleksiglasa, da to mora.

– Kad bubnjar već godinama može da svira iza peklsiglasa, zašto ne bismo i mi. Taman da nas neki ljudi malo smaraju. Na mom venčanju će biti kako mere budu nalagale, samo mi je važno da mi gosti ne budu negde zarobljeni – zaključila je.

Darko Lazić

Sa verenicom Marinom Gagić već neko vreme živi „kao oženjen” i zajedno dobili su sina Alekseja. Međutim, zbog koronavirusa, još uvek nisu imali priliku da jedno drugom izgovore sudbonosno „da”. Prema najnovijem planu koji je skovao, posle brojnih skandala, porodične tragedije… Venčanje bi trebalo da se održi 24. juna, na rođendan njihovog naslednika. Ipak, zbog situacije u kojoj se svi nalazimo, samo jedno je sigurno – da od svadbe ne odustaju.

– Moram da kažem da je sa mnom i Marinoim sve u najboljem redu. Čeka vas nešto mnogo lepo, da zapušimo ljudima uši. Mnogo smo lepi zajedno, zato nas ljudi ogovaraju i prave spletke. Nije naišla ni na kakve poruke da sam je varao, nismo ni raskinuli veridbu – tvrdio je Dark, pa nastavio: Marina je bila kod njenih, kod majke, na malo više od nedelju dana. Danas dolazi kući. Sve je u redu, funkcionišemo normalno. Da je raskinuta veridba, valjda bih ja znao. Bila je svađa kao u svakoj zajednici. Gde nema svađe, nema ni ljubavi – objasnio je sa nadom da će se „kockice uskoro poklopiti”, te da će moći da se venčaju kako i dolikuje.

Vuk Mob

Reper i verenica Olivera Konatar, sa kojom je dobio ćerku Teonu, takođe je odložio svadbu zbog koronavirusa. Par je za 2020. planirao „idealno venčanje kom bi prisustvovalo oko 600 ljudi”, a mlada bi volela da promeni čak pet venčanica, dok njen budući suprug smatra da su joj dve dovoljne.

– Da mogu da biram, oženio bih se negde na nekom ostrvu, samo mi i kumovi i to je to. Ipak, ta ideja se ne dopada ni Olji ni ostalim članovima porodice. Kako su krenuli, imaćemo 600 gostiju – počeo je bio Vuk Mob, a onda dodao: Njen plan je bio da ima pet venčanica, ali sam joj rekao da se uozbilji i da su dve sasvim dovoljne. Pristala je da se uda i to joj je što joj je. Verujem da je ženama mnogo bitnije da sve bude pompezno, nego što je nama muškarcima – zaključio je novopečeni tata, koji se u novoj životnoj ulozi odlično snalazi.

