ZMIJSKIM TELOM ZAPALIO INSTAGRAM! Za 15 minuta skupio 20.000 lajkova, a Rastin komentar na Vojaževu provokativnu sliku je pravi HIT! (FOTO)

Pohvalio se!

Mihajlo Veruović, poznati kao Vojaž prikupio je simpatije publike novom objavom na Instagramu. On je pozirao go do pojasa, pa zaludeo tinejdžerke.

Ovaj set fotografija na kojima Mihajlo pozira dok trenira napolju, za samo 15 minuta prikupio je nešto više od 20.000 lajkova! Ovo i ne čudi, s obzirom da je pevač miljenik tinejdž populacije. Ipak, ono što je čudno jeste što je pevač pozirao obnažen, što do sada nismo imali prilike često da vidimo.

Čini se da mladi Vojaž ne može da se odbrani od udvaranja mladih devojaka, posebno otkako je raskinuo svoju vezu sa Anđelom Ignjatović Breskvicom, pa su se tako ispod ovih fotki nizali komentari, uglavnom devojčica, sa emotikonima srca ali i vatre, a među prvima ovu sliku prokomentarisao je čak i naš poznati reper Rasta.

Za Mihajla se šuškalo nedavno da ima novu devojku, odnosno da je u ljubavnoj vezi sa popularnom pevačicom Tijanom eM. Ipak, oni su stavili tačku na ove spekulacije:

– Jedina tačna rečenica je da sam sa Vojažom u poslovnoj komunikaciji. I to ne ja nego moji saradnici. Nas dvoje se još uvek nismo upoznali. Sa ovim bih želela da stavim tačku na ovu priču! Hvala svima koji pišete i raspitujete se, voli vas vaša Tijana, i očekujete uskoro nešto jako dobro – rekla je Tijana eM.

Autor: M.M.