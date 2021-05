Đanijeva Slađa završila u HITNOJ! Ženi popularnog folkera POZLILO, evo i zbog čega! (FOTO)

Slošilo joj se!

Supruga Radiše Trajkovića Đanija, Slađana Trajković završila je ponedeljak uveče u Hitnoj pomoći. Pevačeva žena je u medicinsku ustanovu primljena zbog stomačnih tegoba.

U trenutku kada je Slađa stigla kod lekara, i naša ekipa je bila na licu mesta. Sa njom je bila prijateljica, koja ju je držala ispod ruke da ne padne. Ona je u bolnicu došla jer je osetila mučninu, a nekoliko puta je i povraćala.

Podsetimo, supruga popularnog folk pevača pre dva meseca doživela je i moždani udar, a njeno stanje do ponedeljka je bilo stabilno. Slađa je nedavno objasnila kakve zdravstvene probleme ima:

- Imala sam moždani udar. Nisam imala pojma, boleo me je vrat jako, otišla sam u Klinički centar i tako saznala. Snimili su me, sad radimo detaljne pretrage i nalaze. Uplašili smo se svi kad smo čuli dijagnozu, Đani se baš zabrinuo, nije mala stvar. Hvala bogu pa nemam posledice, bog me sačuvao jer sam dobar čovek. Sada slušam savete lekara, šetnje i potpuno menjam režim ishrane, pazim se - objasnila je Slađa.

