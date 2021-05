ISPLIVALA DO SADA NEVIĐENA FOTOGRAFIJA SA POROĐAJA SEKE ALEKSIĆ: Pevačica obelodanila najintimnije trenutke iz PORODILIŠTA, ovo niko nije očekivao! (FOTO)

Ovim hrabrim potezom oduševila je javnost!

Pevačica Seka Aleksić podelila je na društvenim mrežama emotivne momente sa porođaja, trenutak kad je rodila svog drugog sina Jovana i fotografijom, dok ga doji u naručju, raznežila.

Seka se porodila 22. januara prošle godine i svom drugom sinu dala ime Jovan. Iako je prvobitno bilo planirano da se naslednik zove Isak, došlo je do promene.

Pevačica je, naime, sada prvi put podelila intimne fotografije sa porođaja i pokazala emotivan trenutak rođenja njenog sina Jovana, ali i njihovu prvu zajedničku fotografiju.

Inače, Seka i njen suprug Veljko imaju dva sina, Jakova i Jovana i ne kriju ogromnu želju za proširenjem porodice.

Ona je nedavno pričala je o svom iskustvu sa vantelesnom oplodnjom.

- Moj put ka potomstvu nije bio lak, ja sam osoba koja je sedam godina čekala da dobije dete. Moj suprug i ja smo se sedam godina borili da dobijemo dete. Vantelesna oplodnja je samo 30 odsto. Ja sam radila tri vantelesne oplodnje, treća je uspela, prve dve su bile bezuspešne. Kada smo rešili moju insulinsku rezistenciju to je bilo mnogo lakše, pila sam tablete četiri godine, one su pomogle da se taj problem reši. Kada smo se odlučili za treću vantelesnu oplodnju, po savetu svog duhovnika, oca Nikole, i na predlog još jednog sveštenika, to je otac Aca, njegov kolega, počela sam da pijem ulje Svetog Nektarija. Otac Aca je bio na Egini i doneo je ulje Svetog Nektarija, i rekao mom duhovniku, ocu Nikoli, da da meni i mom suprugu Veljku - počela je Seka, pa nastavila:

- Što se tiče ulja Svetog Nektarija tu postoji jedan pravilnik, ne možete ga koristiti bez blagoslova i postoje pravila kako se koristi, koliko kapi se uzima. Žena to popije, pričesti se i onda odlazi na proces vantelesne oplodnje. Mi smo to sve ispoštovali, Veljko i ja. Ja sam se pričestila i otišla na vantelesnu i hvala Bogu rodio se moj Jakov.

- Dve i po godine kasnije ponovo sam išla na vantelesnu oplodnju, reći ću vam samo da su molitve Svetog Nektarija uslišene kod Gospoda i da smo Veljko i ja postali roditelji. I Bog će dati da postanemo još. Vernici koji veruju oni znaju, znaju i ko je Sveti Nektarije, on je veliki čudotvorac. Ja sam bila i na Egini, gde je on živeo i gde je sahranjen. Njegova ulja su zaista čudotvorna, on leči svakog ko ima neki problem. Potrebno je da čovek ima veru, tada je pola problema rešeno - rekla je pevačica.

- Samo hrabro i imajte veru - pružila je Seka na kraju podršku svim ženama i parovima koji se bore za potomstvo.

