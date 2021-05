ARKAN DOLAZIO NA KOCKANJE SA TORBOM PUNOM PARA: Kockao se i sa Lepom Lukić, ovo su svi detalji! (FOTO)

Ovo je malo ko znao!

Milorad Tomić Toša, nekadašnji pripadnik obezbeđenja mnogih poznatih beogradskih klubova i telohranitelj lidera radikala Vojislava Šešelja, osvrnuo se na susrete sa Željkom Ražnatovićem Arkanom.

- Prvi put sam ga video u jednom stanu na Dorćolu gde su dolazili da se kockaju. Tu nas je pozvao jedan naš drugar, a to je bio stan njegovog oca. Tu je imala jedna posebna soba za kockanje jer je u to vreme to bilo ilegalno. Taj moj drug nas je zvao da dođemo, on je kuvao kafe kockarima i rekao nam ko će sve biti tu, a mi smo bili mladi momci, 19 godina, tek došli iz vojske - navodi Tomić.

Arkan je prema njegovim rečima dolazio na kockanje sa torbom punom para.

- Prvo je došla kraljica narodne muzike Lepa Lukić u nekoj bundi, a onda Željko sa nekim likom koji mu je nosio sportsku torbu punu para - priseća se Tomić za Balkan info.

Nije mnogo prošlo do njihovog sledećeg susreta.

- Sledeći put sam ga video kad sam radio kao obezbeđenje na vratima. Neko kuca, mi podignemo ono, a mrak, ne vidimo ljude, samo dve siluete. Otvaram vrata, kažem ono redarski: "Dobro veče, mi se izvinjavamo, ne možete da uđete, potrebne su rezervacije" i tek onda vidim ko je to. On nosi neki lepi kaput od kašmira, baja iza njega takođe lepo obučen, drže ruke u džepovima. Kad je video vlasnik kluba ko je to, skoči preko stolova i viče: "Željko, Željko, uđi, uđi!" A mi kad smo već rekli da ne može da uđe, sad kad smo videli da je on, glupo da kažemo: "E okej, ti si taj i taj, ajde uđi". Gotovo. Mi smo tad mogli da prođemo kao bosi po trnju, ali je ispao šmeker i rekao: "Ovi tvoji neće da me puste, neću da ulazim". On je mogao da nas izroka tu na vratima i da ne odgovara, to je nama bilo jasno, već tada je bio poznat po pucanju, ali smo imali sreće - ispričao je Toša.

