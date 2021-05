Kija iskreno TARI SIMOV: 'ONA JE VICKAVA I NEZRELA' Iznela i intimne detalje o TAJNOM PARTNERU: 'Deli nas daljina, ali nema problema!' (FOTO)

Otvorila dušu!

Pobednica ''Zadruge 1'' i pevačica Kristina Kija Kockar je komentarisala bivšeg supruga, Ivanu Aleksić, Taru i Ša, a otkrila je i detalje o novom dečku.

– Ivana ima moju punu podršku, niko drugi, samo ona! Ne planiramo da osnujemo nikakvu grupu (smeh), planiramo da budemo srećne i zadovoljne, što dalje od toksičnih muškaraca. Mi smo bile od početka u kontaktu, čule smo se mesecima i razgovarale satima, a kada se sve ovo desilo, prvi put smo se snimile i uslikale zajedno. Jako mi je drago što se razvodi, zaslužuje mnogo više. Menjaju joj se osećanja, ima trenutaka kada joj je i teško. Lakše joj je od kada je saznala, jer je bila u agoniji, sada bar zna na čemu je – kaže Kija, koju je u „Zadruzi 1” svojevremeno javno prevario tadašnji suprug Sloba Radanović.

Kako komentarišeš to što je Ša pozvao ljubavnicu Taru da se preseli u stan u kome je živeo sa Ivanom?

- To sve govori o njemu. Stalno čitamo komentare kakve smo mi kada smo mogle da budemo sa takvim muškarcima. Ti muškarci su jedna posebna vrsta koja se prilagodi osobama sa kojima su. Za njih važi parola: s kim si, takav si. Jako su nas iznenadili kakvi su kada nisu pored nas, nemaju svoje ja! Naši muževi su možda i glumili da su nešto što nisu da bi se nama svideli, pretvarali su se svesno ili nesvesno. Daleko im svima lepa kuća! (smeh).

Kakvo je tvoje mišljenje o Tari?

– Tara je vrckava i nezrela. Krivo mi je što ima loš odnos sa majkom, jer ja imam dobar i zdrav odnos sa svojom, ali to je između njih. Još je mlada, ima vremena da razgovara sa majkom, da uđe u neko zdravo okruženje i skloni se od rijaliti igrača i starih drugarica i celog tog sveta, da upiše neku školu i radi na sebi.

Zvučiš raspoloženo, je li neko zaslužan za to?

– Srećna sam! Imam veliku inspiraciju, to mi daje dečko sa kojim sam. Krila sam dugo da smo u vezi, na pauzi smo. Deli nas daljina i još neke sitnice, ali nemamo nikakve probleme. Zaljubljena sam i on je zaljubljen, imamo podršku drugih. Na pauzi smo, jer treba da napravimo jedan kompromis. Trenutno smo kao firma u stečaju, da vidimo da li ćemo da bankrotiramo ili ćemo da uzmemo pozajmicu od banke pa da razvijamo biznis. Mislim da je naša firma, iliti naša veza, jako kvalitetna i ima potencijala i bilo bi jako bezveze da to ne opstane.

Autor: M.M.