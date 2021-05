Ovo je njena priča!

Pevačica Zorana Pavić ističe kako je imala korona virus, a da to nije ni znala. Sve se dogodilo pre samog koncerta koji je održala na Kosovu.

- Koronu sam imala, a da to nisam ni znala. Pre odlaska na Kosovo drugog decembra gde sam održala koncert, nedelju dana sam bila u krevetu. Mislila sam da je samo reč o tome da mi je pao imunitet upravo eksperimenata i strogih dijeta. Nisam izgubila ni čulo mirisa, ni čulo ukusa, niti sam imala temperaturu. Postojali su samo nesnosni bolovi u kostima i mišićima. Organizam me je prikovao za krevet. Najbliži prijatelji su mi dostavljali razne vitamine i antibiotike. Zaista sam smatrala da je reč samo o padu imuniteta. Nakon što sam otišla kod doktora shvatila sam da imam 53 antitela, kažu da je korona protutnjala kroz mene – izjavljuje Zorana, koja je uspela da smrša preko 20 kilograma. Kaže da ju je uvek kroz sve životne tranzicije održavao pozitivni duh koji poseduje.

- Postojali su određeni zdravstveni problemi, nakon toga i razni problemi koji su se samo nadovezivali jedni na druge. Zahvalna sam svom duhu, što me je on u svemu održavao. Kada ste javna ličnost, sa svih strana vas prate i komentarišu. Morate da budete izuzetno jaka ličnost pogotovo u vreme nezadovoljnih ljudi koji se ne bave sobom, nego gledaju gde će to svoje nezadovoljstvo da plasiraju i koga će naći kao krivca. U tom vremenu je zaista domaći zadatak nositi se sa svim tim stvarima jer si samo javna ličnost, a nakon toga ići dalje i držati se rečenice „psi laju, karavani prolaze“ – ističe pevačica, koja smatra da je u današnje vreme teško izgledati dobro, jer svako nameće svoj model lepote.

- U današnje vreme je teško izgledati dobro, jer svi živimo pod velikim stresom. Ako ste neispavani i neraspoloženi to je nešto što će da se odrazi na vaš izgled. Treba u svemu ostati svoj. Daleko od toga da je danas lako izgledati dobro. Sve je stvar ukusa. Postoje ljudi koji vole plastične operacije, sa druge strane imamo one koji vole prirodan izgled. Dok postoje i društvene mreže na kojima se sve ulepšava i to nisu realne fotografije. Samim tim ljudima se stvara dodatna depresija. Najvažnije je osećati se dobro u svojoj koži. Nisam žena kojoj je suština samo u tome. Volim lepo da izgledam, naravno da mi je to važno, ali zaista nisam ona koja površno to sve postavlja. Ako je jedino što možete ponudi fizički izgled, to je zaista tužno. Srećna sam što mi nije suština u tome. Sa druge strane postoje zgodni muškarci sa pločicama, ali ako nisu šarmanti, obrazovani, duhoviti, to telo nema razlike između njega i lutke koja se veštački napumpa. Operacije su prava stvar, ako neko želi da time ulepša život. Treba sve da bude u skladu sa sobom. Telo može da se kupi, na ostalim stvarima moramo da radimo na sebi – zaključuje Zorana Pavić.

Autor: M.K.