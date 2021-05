NISU PRIČALI 10 GODINA! Neda Ukraden otkrila kako je došlo do pomirenja sa Marinkom Rokvićem! (FOTO)

Jako voli i poštuje pevača i njegovu porodicu, ali ovo je uvredilo.

Legendarna pevačica poznata širom regiona, Neda Ukraden gostovala je u jednoj emisiji i tom prilikom otkrila najintimnije detalje iz svog života.

Ona će sasvim iskreno pričati o tome kako je uspela da se suoči sa svim teškim životnim situacijama i uprkos svemu bude u samom vrhu kao pevačica. Detalje bogate karijere otkriće u autobiografiji koju piše.

U emisiji je pušten i čuveni snimak pomirenja Marinka Rokvića i popularne pevačice, koji do tada nisu razgovarali celih 10 godina.

Kako se desilo da do tog pomirenja dođe, Neda je ovom prilikom otkrila.

- Desio se jedan incident između mene i Marinka koji ja nisam mogla da mu oprostim. Za mene je to bilo prilično šokantno, da sam se ja jako naljutila. Mislila sam da će se on izviniti, ali nije, pa sam ja celu noć preplakala. Potpuno nepotrebno, jedan čin nervoze. Ne bi mi bilo šokantno, jer ja njega jako volim. Njegovu porodicu i njegove sinove. I eto, 10 godina nismo govorili, u stvari svako je radio svoj posao. I eto, zet je imao ideju da nas pomiri za moj rođendan i eto, to mu je pošlo za rukom.

- Marinko zna koliko ja njega volim i koliko on mene voli i poštuje, i svakome dođe žuta minuta nekad, sve se to zaboravi - kaže Neda.

Ona se osvrnula i na Marinkovu čestitku, koju je dobila tačno u ponoć za svoj rođendan.

- Ja sam ga odmah sutradan nazvala i otpevala sam mu pesmu, poslala sam mu video poruku i zet je to odvrnuo na razglasu - ispričala je Neda.

Autor: M.M.