Sreći nema kraja!

Nakon što je Milan Janković Čorba saznao da Teodora Bilanović ostaje u rijalitiju do daljnjeg, on je imao zadataka da što pre ode i saopšti joj to lično, jer ona nije znala.

Čorba je jurnuo ka šiša baru, i odmah po ulasku saopštio radosnu vest, a onda izjavio i ljubav.

Uspeo sam! - uzviknuo je Čorba i jako je zagrlio.

Autor: I.P.