Ovo će promeniti tok rijalitija!

Nedelja veče na velelepnom imanju Zadruge je rezervisana za ulazak voditelja Darka Tanasijevića koji je zadružen da razgovara sa pojedinim zadruagrima i da izvuče tajne koje oni imaju, a pored toga i da zadrugarima kaže ko od nominovanih zadrugara napušta rijaliti. Međutim prošle noći se nešto promenilo.

Najpre se kod voditeljke Dušice Jakovljević u studiju pojavio vicši zadrugar Stefan Šebez, koji je došao kao podrška nominovanom Filipu Caru koji je ove nedelje nominovan od strane zadrugara, dok je od strane publike nominovana Teodora BIlanović.

Na samom startu večeri Maja Marinković posle brutalne svađe koju je imala sa Markom Janjuševićem Janjušem, dobila je priliku da razgovara sa Drvetom Mudrosti. Maja je uplakana otkrila Drvetu da smatra da se Janjuš promenio u njihovom odnosu i da je veoma hladan prema njoj. Takođe Maja je rekla da joj bivški košarkaš stalno prigovara zbog oblačenja i da joj stalno pominje Milana Jankovića Čorbu sa kojim je ona bila u vezi kada je ušla u Zadrugu 4. Maja je otkrila Drvetu najveću Janjuševu tajnu i najveći strah, a to je da mu bivša žena neće dati da viđa ćerku zbog ponašanja u Zadruzi.

Drvo je potom zadrugarki dao zadatak kako bi ona mogla da ide kod frizera, pa joj je rekao da naredna tri dana mora da izbegava Janjuša, na šta je ona pristala i konstatovala da će to pomoći njihovom odnosu.

Još dvoje zadrugara su se našli na testu Drveta Mudrosti i Velikog šefa. Naime, Milan Janković Čorba je dobio zadataka da odgovara na 15 pitanja o Teodori Bilanović koja je na ista ta pitanja odgovarala u Šiša baru kod Darka Tanasijevića. Darko je prvo postavljao pitanja Teodri, a nakon toga u isto vreme je Čorba odgovorao kod Drveta na ista ta pitanja. Potrebno je bilo 10 tačnih odgovora da ima Čorba i u tom slučaju niko neće napustili zadrugu, što znači da bi na taj način sačuvao nominovane Filipa Cara i njegovu devojku Teodoru.

Nizala su se pitanja, na koje su njih dvoje odgovarali, dok su ih zadrugari gledali i slušali za crnim stolom. Čorba je na većinu pitanja dao tačne odgovore, a ona je usledilo bonus pitanje za njih dvoje.

Bonus pitanje, da li si imala se*s sa Čorbom? - usledilo je pitanje.

Da - priznala je Teodora.

Da! - rekao je Čorba.

Nakon toga pitanja Drvo je saopštilo Čorbi da je uspeo da sačuva Teodoru i Cara i da ide da joj to kaže u Šiša bar gde je ona sedela sa Darkom. On je otrčao do njih a zadrugari su mu sve vreme aplaudirali.

Njihov susret je bio jako dirljiv, a Darko je čestitao Čorbi i njih dvoje ostavio da budu malo sami.

Nakon toga Darko je započeo intervju sa Borom Santanom, njih dvojica su prošetali imanjem i razgovarali o njegovoj vezi sa Milicom Kemez ali i o pojedinim zadrugarima. Pre svega Bora je bio presrećan zbog Čorbe i Teodore jer će ostati zajedno, a potom je prokomentarisao odnos Kristijana Golubovića i Kristine Spalević. On smatra da je Krstijan odlepio za Kristinom i govori da je jedan od retkih koji je to priznao, ali opet nije korektno jer on ima ženu i dete. Potom je Bora prokometarisao da je Ana Bulatović zaljubljena u Mišela Gvozdenovića ali da to vešto prikriva i da ga zbog toga napada od kako je ušao u vezu sa Minom Vrbaški.

Darko je potom u Šaša baru ugostio Miljanu Kulić koja mu je otkrila da veruje da će ove sezone pobediti u Zadruzi. Takođe Miljana je kometarisala Nenada Aleksića Ša za kojeg je rekla da želi da se pomiri sa suprugom Ivanom i da nije očekivao da će ona hteti da se razvede. Takođe Kulićeva je prokomntarisala kako će reper moliti Ivanu nakon rijalitija da se pomire.

Miljana se osvrnula na još jednu javnu prevaru u rijalitiju. Naime, ona je kometarisala Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević za koje je rekla da iskreno nije očkivala to, pogotovo što je Kristijna toliko hvalio svoju suprugu Ivanu.

Kenan Tahirović naredni je gostovao kod Darka Tanasijevića, gde je najpre izrazio zadovoljstvo povodom današnje proslave njegovog rođendana, a onda se osvrnuo na sve što se dešava u Beloj kući. On je kometarisao veze u najgledanijem rijalitiju. Podržao je vezu Kristijana Golubovića i Kristine Spalević, za koju je rekao da je to veća afera od Tare Simov i Nenada Aleksića Ša.

Kenan je pohvalio Milana Jankovića Čorbu i Teodoru Bilanović jer smatra da se Čorba baš promenio od kako je sa Teodorom, a za Marka Janjuševića Janjuša i Maju Marinković nije imao lepe reči, on je čak i ubeđen da oni sve to rade namerno.

Jovana Tomić Matora naredna je kod Darka Tanasijevića komentarisala potencijalnu trudnoću Sanje Stanković. Ona smatra da situacija nije za zezanje jer je Sanji konstantno muka, pa je priznala da joj neće biti svejedno ako je Sanja stvarno trudna. Ona je potom otkrila da joj je Filip Car tražio savet kako da se postavi sa Sanjom, na šta mu je ona rekla da će mu pomoći u svakom smislu, a pogotovo novčano. Matora je pohvalila Minu Vrbaški jer je pokazala najlepšu verziju sebe sa Mišelom Govozdenovićem.

Usledila je Mićina igra istine. Najzanimljiva tema bila je kometarisanje Miljane Kulić koja je Kristini Spalević očitala lekciju jednim komentarom kada je saznala da je Kristina ogovara.

Šta ti smeta Miljana? - pitao je Mića Kristinu.

Prvo forsiranje neko sada kada smo u javnom odnosu. Ne ide da se ponaša tako. Ja sam mu rekla da može da radi šta god hoće, ali nekako, kad god vidim nju, ja vidim da vrši nuždu. Gadi mi se, nisam ljubomorna - rekla je Kristina.

E, gadiš se i ti meni. Prvo, nas dvoje smo imali rasprave, ali je i za mene bio tu uvek. Kad je meni bilo loše, on je jedini došao, imali smo prijateljski odnos, nikakve druge namere nisam imala. A ovo što priča da radim, ja to ne radim, to moj izmet nije. To je mnogo banalno. Nije hteo neko da izađe iz toaleta, i otišla sam u tuš kabinu, oprala sam svoje stvari. Boli te moj odnos sa Kristijanom? Ti si mu jedna prolazna stanica u životu, ljubomorna si na mene, i ja ću sa njim nastaviti da se družim. Ivana, nisam te prepoznala. on će se pomiriti sa ženom, sigurna sam - rekla je Miljana.

Ponedeljak je dana kada se saznaje ko je novi vođa, a obzirom da sinoć niko nije napustio velelepno imanje, ostaje nam da saznamo kako će zadruagri birati novog vođu.

Autor: N.B.