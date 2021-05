PROGOVORIO POSLE 22 GODINE Nebojša Tubić Žabac tvrdi: Šijan je ubijen zbog Elene Karić! Evo šta se krije iza cele priče

Njegovo svedočenje uzburkaće javnost.

Nebojša Tubić Žabac tvrdi da je Zoran Šijan ubijen zbog Elene Karić. Kako piše Kurir, kontroverzni biznismen iz Novog Sada tvrdi da se bivši reprezentativac u kik-boksu i označeni pripadnik surčinskog klana zamerio tadašnjem dečku dizajnerke nameštaja, koji je bio pripadnik beogradskog podzemlja, tako što mu je poručio da mu je skinuo devojku, što ga je navodno koštalo glave.

- Mnogi znaju tu priču, ali svi ćute. Plaše se, šta ja znam zašto se o tome nije nikad pričalo. Raspredale su se neke gluposti i razne verzije Šijanovog ubistva, a to o Karićki se ćutalo. Šijan je tada skinuo Elenu jednom jakom tipu i to je došlo do njega. Nastao je haos. Zoran je likvidiran, a taj je preko svojih veza zataškao zločin. Zato se ni dan-danas nije otkrilo ko je ubica. Elena zna sve to, ali ne znam da li će ikada da kaže - kaže Tubić.

On veruje da njegova bivša devojka, a Šijanova nevenčana supruga Goca Božinovska, nije upućena u ovu verziju priče.

- Možda je čula da se i o tome priča, ali ne zna. Šijanova majka misli da joj je sina ubila služba. Govorila je da su bile neke nameštaljke. Slučaj se zataškao zato što je taj imao jake veze i radio je šta je hteo. Samo kod nas se ubijaju zbog žena. Elena ide samo gde je lova, neće ona propasti ne brinite - priča Žabac.

S obzirom na to da je Elena rešila da se povuče iz javnog života, ona više ne daje izjave za medije, promenila je broj telefona, niti odgovara na društvenim mrežama, te je bar za sada nemoguće čuti i "drugu stranu priče".

Autor: pink.rs