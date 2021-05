SIN MARINE TUCAKOVIĆ pokazao kako hitmejkerka sada IZGLEDA! Objavio fotografiju i digao prašinu na Instagramu! (FOTO)

Dobro se drži!

Tekstopisac Marina Tucaković već godinama unazad vodi tešku borbu sa kancerom, a njeno stanje je poslednjih meseci stabilno. Tucakovićeva se povukla iz javnog života, a njene fotografije povremeno objavi sin Milan Laća Radulović, što je učinio i sada.

Naime, Laća je na svom Instagram nalogu objavio novu fotografiju Marine, koja doterana i stilizovana sedi.

"Nazdravlje, majko", napisao je brižan sin, a onda su usledili brojni komentari.

Dara Bubamara, Saša Vidić, Željko Samardžić i mnogi drugi iz sveta poznatih oduševili su se Marininim izgledom, te joj u komentarima poslali ljubav i podršku.

Kako Marina sada izgleda, pogledajte u galeriji:

Podsetimo, hitmejkerka je u martu ove godine iskreno pričala svom zdravstvenom stanju i otkrila da joj je u borbi s rakom najviše pomogao lek koji joj je pripremilo sestrinstvo iz manastira "Ravanica".

Marina tvrdi da ovi alternativni lekovi pozitivno utiču na njen organizam, pa se nada da će sledeći lekarski pregledi da pokažu samo pozitivne rezultate.

- U poslednje vreme sam nabacila nekoliko kilograma. Dobro se osećam i nadam se da će pregledi da pokažu da sve ide nabolje. Znate vi mene, ne odustajem i borim se. Od terapija sam svašta uzimala do sada. Nešto mi je pomagalo, nešto nije. Verujem da svaki organizam drugačije reaguje na lekove i to je normalno. Slušala sam o raznim čudesnim izlečenjima, a ja nažalost nisam nešto preterano disciplinovana, pa su me te priče nekako smarale - rekla je Tucakovićeva.

Autor: M.M.