SVI SU SE PITALI GDE JE VELJKO, a sada otkrivena prava ISTINA! Ovo su svi detalji rođendanske proslave Cecinog dečka! (FOTO)

Dečko Cece Ražnatović, Bogdan Srejović proslavio je u utorak uveče 38. rođendan u bašti jednog restorana na Novom Beogradu u krugu najbližih prijatelja, kolega i svoje devojke. Iako je cela pevačicina porodica bila na zabavi, ali se njen sin Veljko Ražnatović zadržao samo pet minuta.

Veljko je fokusiran na pripreme, a i zbog korone se ne kreće među ljudima, jer ne želi da rizikuje.

Fotografije sa rođendanske žurke Cecinog dečka privukle su veliku pažnju javnosti, posebno njenih fanova, koji su oduševljeni i podržavaju ovu vezu. Pevačica se tokom cele večeri nije odvajala od Bogdana i nije skidala osmeh s lica, a često je i nazdravljala i ćaskala s gostima. Njoj su društvo pravili i ćerka Anastasija, sestra i zet Lidija i Predrag Ocokljić, kao i snajka Bogdana Ražnatović.

Međutim, mnogi su se pitali zbog čega Veljko nije prisustvovao proslavi, s obzirom na to da je i sam rekao da je u odličnim odnosima s majčinim dečkom i da podržava njihovu ljubav.

Upravo zato su se mnogi zabrinuli da možda nešto nije u redu, ali naš izvor blizak Ražnatovićima kaže da Veljko zapravo nije smeo da prisustvuje proslavi zbog predstojećeg duela s Rusom Denisom Carjukaom, za koji se priprema već nekoliko meseci i da je došao samo na kratko na zabavu, gde se zadržao svega pet minuta.

- Sve je u redu kada su u pitanju Veljkovi odnosi s porodicom. On nije mogao da bude sve vreme na rođendanu jer je disciplinovan i mora da pazi na sebe zbog predstojećeg meča, koji mu je veoma važan. Već mesecima se priprema za to, protivnik je jak i ne želi da ugrozi sebe ni svoj tim, s kojim vredno radi i trenira. Inače, malo je i nervozan, jer je zbog pandemije meč više puta odlagan i zaista ne želi da se to opet dogodi.

Pritom, on ne može da ostaje do kasno, rano odlazi na spavanje, a svako jutro oko sedam ide na trčanje, pa slede naporni treninzi. Trenutno je samo na to fokusiran, želi da pobedi. Mislim da je čak otkazao i sva gostovanja na televizijama koja je imao, jer ne želi da negde slučajno pokupi virus i da opet sve padne u vodu - kaže naš izvor blizak pevačici.

I sam Veljko je nedavno pričao o ovom meču i naglasio koliko mu je to važno, a pre nekoliko nedelja se vratio s Kavkaza, gde je bio na pripremama. On je otkrio da vežba dva puta dnevno, šest dana u nedelji, i to u Novom Sadu, gde mu je trener.

Ipak, iako Ražnatović nije sve vreme bio na slavlju, čini se da su se ostali članovi porodice, ali i slavljenik odlično proveli. Ceca se u više navrata snimala i objavljivala na Instagramu da uživa, dok je Anastasija najviše vremena provela u društvu snajke, ali i sa ćerkom maminog dečka Iskrom i njenim drugaricama, koje su želele da se slikaju s njom i koje su igrale i pevale uz njenu pesmu "Rane".

Oko 21 sat stigla je i torta s vatrometom, a dok su ga gosti, između ostalog i Ceca, snimali, Bogdan je sa ćerkom Iskrom duvao svećice.

Autor: M.M.