NOĆ U ZADRUZI NIKAD BURNIJA! Ovaj zadrugar je zauvek napustio Belu kuću, a ON je završio u ZATVORU! Haos kakav do sada niste videli! (VIDEO)

Neočekivano ili možda ne?!

Prethodna noć na velelepnom imanju Zadruge iznenadila je sve ukućane. Totalna dominacija jednog od nominovanih naterala ih je da se zapitaju ko je tu zaista favorit.

Na samom startu emisije, u studiju kod voditeljke Dušice Jakovljević pojavila se podrška nominovanih Aleksandre Nikolić i Jovana Cvijetića Cveleta. Oni su u društu voditeljke komentarisali boravak njima dragih ljudi u Zadruzi.

Sa druge strane na velelepnom imanju, voditelj Darko Tanasijević je obavio intervjue sa pojedinim zadrugarima, o odnosima u Beloj kući. Prva koja se našla oči u oči sa Darkom bila je Maja Marinković. Maja je par minuta pre nego što je došla da razgovara sa Darkom izašla iz zatvora u kojem je bila od popodneva zbog sukoba sa Markom Janjuševićem Janjušem.

Maja je otkrila da joj se Mina Vrbaški poverila da još uvek voli bivšeg zadrugara Mensura Ajdarpašića, pa je čak pomislila da joj se Mina sveti sa Janjušem jer opšte poznato da su Maja i Mensur imali odnose.

Filip Car naredni je komentarisao kod Darka Tansijevića aktuelna dešavanja u kući, kao i svoj odnos sa Aleksandrom Nikolić, ali i potencijalnu trudnoću Sanje Stanković.

On je Darku priznao da ga je uzdrmao razgovor Sanje i njene majke, pa je otkrio da ne želi da ga porede sa Sanjinim očuhom koji ih je maltretirao. Takođe Car je priznao da ne želi dete jer još nije sposoban i zreo za isto.

Jovana Tomić Matora takođe je gostovala kod Darka Tanasijevića komentarisala poziv Sanje Stanković sa svojom majkom, kao i pretnje upućene njoj.

Matora je Darku otkrila da ju je Sanja tokom veze nekoliko puta tukla i udarala, pa joj nije jasno što njena majka komentariše njihov odnos a zna koliko je puta ona sama stala uz Sanju i da joj pomogne oko svega u životu.

Usledio je skandal i žestok sukob Maje i Janjuša, gde su jedno drugom izrekli niz uvreda, a onda je došlo i do sukoba da je moralo da reaguje obezbeđenje.

Je*aću joj majku, neću više da budem ovde! Je*em li ti mamu, pobiću ih ne budem li izašao napolje! Svaki dan će biti ovako - govorio je Janjuš.

Nakon skandala sa Majom Marinković, Marko Janjušević Janjuš porazgovarao je sa Darkom Tanasijevićem. On je otvorio dušu Darku i otkrio mu na koji način ga Maja provocira:

Nemam više snage, ne mogu više da izdržim, gađa me gde me najviše boli, ne mogu jedan dan da se maknem. Sve namerno radi, na kvarno, provocira me. Ne znam ko bi više izdržao ovo! Ovo je ništa šta sam napolju doživljavao, mogao sam na robiju otići zbog nje. Sve mi se smučilo. Ako odlučim da spavam sam i da se sklonim, neka me ostavi. Ne, ona dođe, skoči mi na glavu i grebe me. Onda kad sam se zakleo, pet sati me moli da je poljubim, udara me, popustim i onda me duša boli. Tu nema sreće. Ona je patološki lažov, sve laže, spominje mi bivšu suprugu, svaki put, i dete, da neću zaraditi za nju, zna da voli da jede suši, pa mi kaže da neću imati ni za suši .. Ja sam znao da je manipulator, sve me je slagala kad je ušla, grebe me bez i jednog razloga. Ona mene uhvati i nema spavanja dok se nešto ne desi, pa govori da sam je iskoristio. 97% je tako, ona ne razmišlja o nekim mojim drugim stvarima. Ja sam je vodio kod psihologa, da joj terapiju, ona neće da pije. Menjao sam stanove, ona me nađe. Pet puta mi je uletela kroz prozor, uništi mi sve stvari. Nije mi davala da sredim odnos sa ženom, zvala ju je svakodnevno. Ona je samo opsednuta, tu ljubavi nema. Zgadio mi se odnos, smučio skroz. Ja nisam razmišljao o njoj kad smo se odvojili na tri dana. Ubija me to što će moja Kruna ići u školu, bio sam jedan od najzanimljivijih likova. Ja sam top kad sam bez nje (Maje) - govorio je Janjuš.

Janjuš je zbog celog sukoba sa Majom završio u zatvoru.

Mišel Gvozdenović naredni je razgovarao sa Darkom Tanasijevićem, pa je, između ostalog, komentarisao svoj odnos sa Minom Vrbaški.

On se požalio voditelju kako Mina ne želi da razgovara sa njim, i kako mu ne da šansu da ispravi neke stvari. On je razočaran što su ga nazvali agresivcem a on tvrdi da to nije. Takođe, šokiran je što Filip Car kometariše njegov odnosa sa Minom, i smatra da Car nema pravo to da radi, pa je i priznao da mu nedostraje Minina pažnja.

Marko Đedović takođe je imao priliku da prošle noći porazgovara sa Darkom o svim aktuelnim dešavanjima u Beloj kući i da analizira odnose.

Đedović je komentarisao bivšu zadrugarku i bivšu drugaricu Taru Simov pa je otkrio sve šta je ona radila da bi izašla iz Zadruge. Takođe je pomenuo da je ona njemu zabranila da pominje Ša sve što zna o njoj, ali Đedović tako nije želeo.

Paula Hublin naredna je razgovarala sa Darkom i komentarisala svoju turbulentnu vezu sa Franom Pujasom.

Paula je ispričala da mnogo voli Frana ali da joj nije jasno kako će sa njim jer njihov odnos nema mira. Ona se poverila da joj Fran prebacuje Čorbu i Tomovića jer još uvek ne može da prodnese neke stvari koje je radila dok nije bila sa njim.

Usledilo je izbacivanje. Zadrugari su se okupili u sporstkoj sali, i došlo je vreme da Aleksandra Nikolić i Jovan Cvijetić Cvele odigraju igricu kako bi pobedniku bili duplirani glasovi.

Kada Veliki šef bude dao znak, vaše je da uzmete ove ključeve, ne znamo koji ključ pripada kom katancu. Na vama je da odmrsite ove lance. Uzimate samo po jedan ključ i isprobavate ove katance. Ko prvi to uradi, biće pobednik - objasnio je Darko.

Pobednik u igrici je bio Cvele ali njemu ni to nije pomoglo da ostane na velelepnom imanju. Cvele je sa dupliranim glasovima osvojio samo 6%, dok je Aleksandra osvojila 94%.

Cveleta je u studiju kod Dušice Jakovljević čekao drug koji mu ništa nije otkrio već mu je poručio da će pričati. Nakon toga on je prokometrarisao kako mu je protekao boravak u Beloj kući.

Čudno se osećam, ne mogu da opišem ovaj osećaj. Mi smo dali za pravo ljudima da nas komentariše i dali smo život na tacni. Sve se nekako sa razlogom desilo, možda ne bismo ni bili zajedno da nismo proveli ovaj period sa nekim. Sediš sa istim stolom sa tom osobom, sve se dešava u jednoj kući, ne možeš da zaobiđeš tu osobu i da budeš sa njom, sve rešavam odmah u hodu - govorio je Cvele o svojoj vezi sa Anjom.

Nakon ispadanja, počela je Mićina igra istine. Jedna od tema koja se potegla bila je za sve odnose koje je Filip Car imao sa devojkama u Zadruzi. Aleksandra Nikolić je otkrila da je Car imao se*s sa Ivanom Marinković.

Takođe, Mića je upitao Mišela Gvozdenovića da li je znao da se u kući kometariše da ima komplekse zbog male muškosti, na šta je on rekao da je čuo nagađanja, i da će svakoj dobro ribi pokazati šta on to ima.

Danas će zadrugari saznati koga je Cvele imenovao za novog vođu, a potom će u popodnevnim časovima biti raspodela budžeta novog vođe. Pratite sve uživo na TV Pink!

Autor: N.B.