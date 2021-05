'ŽENI KAŽE DA IDE PO CIGARE, PA DOĐE KOD MENE I...' Sanja Sofranić (33) tvrdi da je ljubavnica oca Jovane misice!

Redakciji našeg portala javila se Sanja Sofranić (33) iz Beograda, koja tvrdi da je već šest godina u strastvenoj ljubavnoj vezi sa Aleksandrom Sašom Ljubisavljevićem Golubom, ocem misice Jovane Ljubisavljević, učesnice "Zadruge".

I sama Jovana je svojevremeno Milanu Jankoviću Čorbi u šteku otvorila dušu o brojnim porodičnim i bračnim problemima svojih roditelja, a sada je otkrivena priča koja bi potencijalno mogla biti potvrda pređašnjih navoda o navodnim neverstvima njenog oca.

Naime, našu redakciju je pozvala izvesna Sanja Sofranić (33) iz Beograda, koja je insistirala da joj ne otkrivamo prezime, i otvorila dušu o svojoj navodnoj vezi sa oženjenim Golubom, Jovaninim ocem.

- Znamo se šest godina, viđamo se s vremena na vreme, kad on može... Trebalo je da dođe prošle nedelje da se vidimo, ali nije mogao zbog ćerke, jer prati ovo sve - počinje priču Sanja i tvrdi da joj je navodna veza sa Jovaninim ocem ljubavne, emotivne prirode.

Upoznali smo se 2016., bio je i tada u braku sa suprugom, ali ih je u tom periodu napustio, nešto je bio oko svoje majke... On je meni rekao:"Ne živim sa njom, nemam nameru da se pomirim", i onda su se nešto u međuvremenu, u junu mesecu prošle godine pomirili, čisto kao zbog sina nešto... Tako je on meni objasnio. "Morao sam da se pomirim zbog sina sa njom, nemoj da mi zameriš, ja tebe volim, ali moram sa njom da se pomirim zbog sina" - to mi je rekao, nije mi ništa dalje objašnjavao šta i kako - priča Sanja i nastavlja:

- Rekao mi je: "Ovako nam je bolje, kad imamo vremena vidimo se". Bio je pre korone nešto u Grčkoj, pa se vratio kada je Grčka otvorila granice. Tada je došao u Beograd i javio mi se: "Hej, ljubavi, stigao sam, mogli bismo da se vidimo", to je već bilo 29. maja za moj rođendan. Viđali smo se, i dalje se viđamo, trebalo je prošle srede da dođe, ali nije jer nije imao vremena. Rekla sam mu da se javi... Zadnji put smo se videli 6. aprila, tad je bio.

Na pitanje kako izgledaju i koliko su česti njihovi navodni susreti, za koje ona tvrdi da do istih dolazi, Sanja objašnjava:

Dolazi s vremena na vreme, kad može. Kad je kući laže, kaže: "Reći ću ovoj mojoj da idem po cigarete", pa dođe, bude tu sa mnom na pola sata, pa me vrati kući. Dođe do mene do Surčina, odemo kolima negde, pa me odvede kući. Ili kaže da ide da radi, pa kaže: "Imam lufta, hajde da se vidimo". Ima i neku sestru koji vozi na Novi Beograd, pa svrati posle u Surčin kod mene - kaže Sanja, koja žali što ni zajedničku foto-uspomenu nema s Golubom.

- Nikada nije hteo da se zajedno slikamo, ja kad mu tražim on mi kaže::"Nemoj, šta će ti to, to je glupo. Ti znaš šta smo ja i ti, šta mora neko da zna i da vidi".

Autor: D.T.