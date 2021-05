ZAPROŠENA NA NASTUPU! Sandru Afriku šokirao potez ovog muškarca, otkrila sve detalje o prosidbi! (FOTO)

Ni u snovima ovo nije očekivala!

Atraktivna pevačica Sandra Afrika iznenadila je mnoge kada je otkrila da je tokom nastupa dobila bračnu ponudu.

- Verovali ili ne, muškarci ne smeju da mi priđu, ne znam zašto. Više mi devojke prilaze. Devojke su te koje prilaze, muškarci ne. Možda se muškarci stide ili se plaše, ili su devojke danas slobodnije. Komplimenti prijaju svakoj lepoj ženi, ja sam više slatka nego opasna. Na nastupima mi se desilo da me zaprose na kreativne načine, jedan dečko je napravio od plastičnog dela čepa na flaši prsten. Ali to je bilo zezanje, ovako me ozbiljno niko nije zaprosio - rekla je pevačica i naglasila da nije lako biti muž Sandre Afrike, te da se neće uskoro odlučiti na taj korak.

Pevačica je otkrila kako provodi vreme tokom pandemije koronavirusa.

- Korona nas je sve poremetila, bukvalno ništa ne radimo. Meni to jako teško pada, jer sam devojka od akcije. Pošto sam na moru u Crnoj Gori, uglavnom se kupam i šetam, ova temperatura mi je savršena. Ne volim kad je pretoplo - rekla je Sandra.

Autor: M.M.