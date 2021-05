Otkrila detalje svog bolnog iskustva.

Merima Isaković, koja je optužila kolegu Branislava Lečića za pokušaj silovanja, uključila se danas uživo iz Australije, gde sada živi, i otkrila detalje bolnog iskustva koje je doživela.

Glumica je, naime, u svom obraćanju opisala i kako je izgledao njen poslednji susret sa Branislavom Lečićem.

- On je sebe doživeo komotno i osećivao se komotno, on je bio siguran da nikome ništa nisam rekla. To je znao Gaga Nikolić i Radmila, Milenko Zablaćanski kasnije. Sve je to prošlo, ulazim u kola ispred Skupštine Beograda i ubacivala sam kolica na krov taman da zatvorim vrata i odjednom neko se naslonio na ivicu kola, to je bio Lečić. To je bilo vreme kad smo mi protestovali protiv sistema, to je bila možda 90. godina. U tom trenutku on je došao i rekao: "Ćao Merimice, a je l' ti protestuješ ili ne", ja sam mu odgovorila: "a šta ti radiš pored mojih kola", a on je rekao: "samo da te podsetim da smo mi nebeski narod". Samo sam mu rekla: "Dante je rekao da ima devet krugova pakla, kome ti pripadaš?". Samo se nasmejao i otišao, to nam je bio poslednji dijalog ikad - rekla je Merima koja je verovala da se takvo iskustvo nikome nikada neće ponoviti, međutim, priča Danijele Štajnfeld ju je šokirala.

- Toliko strašno sam želela da mu verujem da to nikad neće ponoviti u tom trenutku kad mije bilo 19 godina, toga sam se držala kao svetinje. Kad sam čula Danijelinu priču to je za mene bio šok i velika bol. Nisam dobila poziv od tužilaštva i ne očekujem ga. Mislim da je tužilaštvo shvatilo da sam ja ušla u povraćaj traume da bih uspela da povratim te dijaloge koji su se dogodili, kao potvrdu njegovog karaktera. Ali evo ima još mnogo ljudi koji su doživeli razna nasilnička ponašanja od Lečića, ja sam rada da pomognem i da uspostavim kontakt sa njima, ako im zatreba ja ću im dati maskirane snimke svedoka koji su sa mnom podelili te priče.

Druge žrtve koje su podelile svoje priče sa Merimom, kažu da su starije kolege imale uvid u Lečićevo sumnjivo ponašanje.

- Nekoliko svedoka koji su podelili svoje priče sa mnom, rekli su mi kako su starije kolege primetile to komešanje iza scene i onda pozvali tu osobu ili joj prišli, tako da se Lečić odmakao. Tako da postoje i svedoci u određenim situacijama. Ja sam dala sugestiju da se intervjuišu svi producenti, reditelji, kolege sa kojima je radio i studirao, ne treba im više svedoka. To bi bila temeljna istraga, ovi svedoci koji su mi se javili, oni su mi rekli da su upozoravali ne smeši se ka Lečiću, ne gledaj u njegovom pravcu, izbegavaj ga ako ti traži broj telefona.

